На улице Каминского в Туле введут платную парковку

Об этом рассказали участники рабочей группы по оптимизации платного паркинга в Туле. Сегодня состоялось очередное заседание, где были подведены некоторые итоги работы платного паркинга по измененной схеме. Напомним, что с 3 июля зона платного паркинга в Туле была значительно сокращена, две зоны с разными тарифами были объединены в одну, а цена за час увеличена с 20 до 40 рублей.

По словам начальника службы по контролю функционирования парковочного пространства автохозяйства администрации Тулы Сергея Списа, за период с 3 июля по 15 сентября 2017 года сборы за оплату парковки не упали, а даже немножко подросли (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Сергей Спис Затраты спецавтохозяйства на содержание парковочного пространства сократились примерно на 50% ­– работают 6 вместо 12 групп контроля. Чаще всего туляки оставляют машины на платных парковках на время менее часа. Сессии свыше часа значительно сократились.

Кстати, с октября зона платного паркинга увеличится – в нее войдет отремонтированная улица Каминского. Сейчас там заканчивают ремонт тротуаров, знаки о платной парковке уже установлены, необходимые документы для изменения статуса улицы внесены на рассмотрение гордумы. Ориентировочно со 2 октября парковка на Каминского станет платной.

По словам Алины Кабировой, заместителя начальника управления по административно-техническому надзору, с 3 июля по 15 сентября 2016 и 2017 годов соответственно, сумма наложенных штрафов выросла почти в два раза.

По телефонам справочной платного паркинга, а за указанный период поступило более 2000 звонков – чаще всего туляки спрашивали, платная парковка в том или ином месте или нет, а также интересовались, как произвести постоплату.

На рабочей группе было предложено доработать сервис раннего погашения штрафа со скидкой – как это сделано в отношении штрафов ГИБДД. А также проработать вопрос о применении к нарушителям платного парковочного пространства штрафных санкций в случае, если номер на машине закрыт посторонним предметом.