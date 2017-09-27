В Совете Федерации прошла встреча Валентины Матвиенко и Алексея Дюмина

Кадр из видео.

Во встрече также приняли участие председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов, сенаторы от Тульской области Игорь Панченко и Дмитрий Савельев.

«Тульская область — славный регион с положительной динамикой развития. Дни субъекта Российской Федерации на площадке верхней палаты парламента — хорошая возможность позиционировать себя на федеральном уровне», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Алексей Дюмин поблагодарил Валентину Матвиенко за встречу и за плодотворную работу, которую совместно вели члены Совета Федерации и представители правительства Тульской области в рамках профильных Комитетов.

«Поддержка Совета Федерации в решении определенных социально-экономических задач, которые стоят перед Тульской областью на ближайшие пять лет, — это дополнительный импульс для дальнейшего развития нашего региона», — сказал губернатор.

После встречи Валентина Матвиенко и Алексей Дюмин осмотрели экспозицию выставки, посвященную 80-летию региона.

Экспозиция представляет Тульскую область как динамично развивающийся регион Центральной России с активной позицией по привлечению инвестиций. Презентует промышленные предприятия, туристические и культурные бренды региона.