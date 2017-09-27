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Тульская и Тамбовская области подписали соглашение о сотрудничестве
Фото kapital-rus.ru

Тульская и Тамбовская области подписали соглашение о сотрудничестве

Документ предполагает развитие сотрудничества в сфере экономики, ЖКХ, образования, науки, культуры и спорта.

Тульская делегация с рабочим визитом находится в Тамбове, где проходят торжественные мероприятия к 80-летию области. Возглавляет тульскую делегацию председатель регионального правительства Юрий Андрианов.
Глава тульского правительства подписал с губернатором Тамбовской области соглашение о сотрудничестве.

На сегодняшний день товарооборот между двумя регионами насчитывает более 1 млрд рублей.

Основной его объем составляют товары сельхозтоваропроизводителей, а также минеральные удобрения. Глава Тамбовской области назвал подписание соглашения новой страницей в истории взаимоотношений двух регионов.
Участники соглашения будут совместно привлекать инвестиции, сотрудничать в сфере торговли, промышленного производства, ЖКХ, науки и высоких технологий, образования, здравоохранения, социальной защиты, природоохранной деятельности, культуры, искусства, спорта, туризма и молодежной политики.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:36 0
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