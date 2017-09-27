На некоторых улицах Тулы изменится движение транспорта

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

С 30 октября в Туле на некоторых улицах изменится движение транспорта.

Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» на следующих участках улично-дорожной сети:

ул. Тульская (на участке от ул. Серебровской до ул. Седова),

пл. 50-ой Армии в районе д. 6 по ул. Радищева,

ул. Арсенальная (на участке от ул. Демидовской до въезда на завод «Арсенал».

Дорожные знаки 3.29 и 3.30 «Стоянка запрещена по четным и нечетным числам» по следующим адресам:

ул. Серебровская (на участке от ул. 1-ой Лучевой до ул. Тульская).

Дорожные знаки 3.31 «Зона ограничения максимальной скорости 40 км/ч» появятся по ул. Партизанской.

Дорожные знаки 3.2 «Движение запрещено» установят на межквартальном проезде от ул. Братьев Жабровых в районе д. 13 по ул. Фрунзе до ул. Клары Цеткин в районе д. 9 по ул. Фрунзе.