На некоторых улицах Тулы изменится движение транспорта
Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.
С 30 октября в Туле на некоторых улицах изменится движение транспорта.
Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» на следующих участках улично-дорожной сети:
- ул. Тульская (на участке от ул. Серебровской до ул. Седова),
- пл. 50-ой Армии в районе д. 6 по ул. Радищева,
- ул. Арсенальная (на участке от ул. Демидовской до въезда на завод «Арсенал».
Дорожные знаки 3.29 и 3.30 «Стоянка запрещена по четным и нечетным числам» по следующим адресам:
- ул. Серебровская (на участке от ул. 1-ой Лучевой до ул. Тульская).
Дорожные знаки 3.31 «Зона ограничения максимальной скорости 40 км/ч» появятся по ул. Партизанской.
Дорожные знаки 3.2 «Движение запрещено» установят на межквартальном проезде от ул. Братьев Жабровых в районе д. 13 по ул. Фрунзе до ул. Клары Цеткин в районе д. 9 по ул. Фрунзе.
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