Судебные приставы проведут для туляков День бесплатной юридической помощи

На прием необходимо предварительно записаться по телефону 8(4872) 33-30-53.

29 сентября с 9.00 до 18.00 УФССП России по Тульской области проведет для граждан День бесплатной юридической помощи.

Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи ежегодно проходит в нашей стране по инициативе Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Мероприятие направлено на повышение юридической грамотности населения, оказание содействия гражданам в правовых вопросах.

Сотрудники Службы окажут всем желающим бесплатную юридическую помощь в форме правового консультирования по вопросам, относящимся к компетенции службы судебных приставов.

На прием необходимо предварительно записаться по телефону 8(4872) 33-30-53.

Вход в здание УФССП России по Тульской области (Тула, ул. 9 Мая, 1) будет осуществляться строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), доверенности, удостоверяющей полномочия законного представителя, документа, удостоверяющего служебное положение руководителя организации, а также учредительных или иных документов организации.