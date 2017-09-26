новости
новости
Регистрация
Судебные приставы проведут для туляков День бесплатной юридической помощи

Судебные приставы проведут для туляков День бесплатной юридической помощи

На прием необходимо предварительно записаться по телефону 8(4872) 33-30-53.

29 сентября с 9.00 до 18.00 УФССП России по Тульской области проведет для граждан День бесплатной юридической помощи.

Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи ежегодно проходит в нашей стране по инициативе Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Мероприятие направлено на повышение юридической грамотности населения, оказание содействия гражданам в правовых вопросах.

Сотрудники Службы окажут всем желающим бесплатную юридическую помощь в форме правового консультирования по вопросам, относящимся к компетенции службы судебных приставов.

На прием необходимо предварительно записаться по телефону 8(4872) 33-30-53.

Вход в здание УФССП России по Тульской области (Тула, ул. 9 Мая, 1) будет осуществляться строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), доверенности, удостоверяющей полномочия законного представителя, документа, удостоверяющего служебное положение руководителя организации, а также учредительных или иных документов организации.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:11 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
судебные приставыюридическая помощь

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

28 сентября в Туле начнется отопительный сезон
28 сентября в Туле начнется отопительный сезон
В Туле вновь ограничат движение трамваев по улицам Епифанской и Марата
В Туле вновь ограничат движение трамваев по улицам Епифанской и Марата
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.