новости
новости
Регистрация
Тульские авиамоделисты завоевали медали на Кубке России

Тульские авиамоделисты завоевали медали на Кубке России

Наши спортсмены успешно завершили сезон!

С 21 по 25 сентября в Тюмени прошел финал Кубка России по авиамодельному спорту в классе моделей «воздушный бой».

По результатам 30 этапов Кубка и Чемпионата России, прошедших в 2017 году, спортсмены Федерации авиамодельного спорта Тульской области смогли пробиться в финал Кубка России.
 
22 сильнейших экипажа из разных регионов РФ в течение трех дней сражались за звание сильнейшего экипажа страны.

В составе команды Федерации авиамодельного спорта Тульской области были:
 
  • пилоты, мастера спорта России международного класса, — Александр Шалаев и Андрей Беляев,
  • мастер спорта России международного класса — руководитель федерации, тренер команды и механик - Юрий Моисеев.
  • судья международной категории — Игорь Кульгин;
Наши спортсмены завоевали две медали! Экипаж МСМК Беляев Андрей — МСМК Моисеев Юрий добыли золото, а серебро — экипаж МСМК Шалаев Александр — МСМК Моисеев Юрий.
 
Также в командном зачете золотую медаль завоевала сборная Тульской области.
 
Ранее заслуженный тренер РФ туляк Евгений Яковлев стал чемпионом России.
 
По итогам спортивного сезона сформирован состав кандидатов в сборную команду России на 2018 год, в него вошли и спортсмены Федерации авиамодельного спорта Тульской области:
 
  • МСМК Шалаев Александр — МСМК Моисеев Юрий
  • МСМК Беляев Андрей — МСМК Моисеев Юрий.
  • МСМК, заслуженный тренер РФ, Яковлев Евгений.
Благодаря поддержке и финансированию Комитета Тульской области по спорту, наши спортсмены достойно завершили финал кубка России 2017 года!
 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:58 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
авиамодельный спортсоревнования

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

28 сентября в Туле начнется отопительный сезон
28 сентября в Туле начнется отопительный сезон
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.