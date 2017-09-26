Тульские авиамоделисты завоевали медали на Кубке России

С 21 по 25 сентября в Тюмени прошел финал Кубка России по авиамодельному спорту в классе моделей «воздушный бой».



По результатам 30 этапов Кубка и Чемпионата России, прошедших в 2017 году, спортсмены Федерации авиамодельного спорта Тульской области смогли пробиться в финал Кубка России.

22 сильнейших экипажа из разных регионов РФ в течение трех дней сражались за звание сильнейшего экипажа страны.



В составе команды Федерации авиамодельного спорта Тульской области были:

пилоты, мастера спорта России международного класса, — Александр Шалаев и Андрей Беляев,

мастер спорта России международного класса — руководитель федерации, тренер команды и механик - Юрий Моисеев.

судья международной категории — Игорь Кульгин;

Наши спортсмены завоевали две медали! Экипаж МСМК Беляев Андрей — МСМК Моисеев Юрий добыли золото, а серебро — экипаж МСМК Шалаев Александр — МСМК Моисеев Юрий.

Также в командном зачете золотую медаль завоевала сборная Тульской области.

Ранее заслуженный тренер РФ туляк Евгений Яковлев стал чемпионом России.

По итогам спортивного сезона сформирован состав кандидатов в сборную команду России на 2018 год, в него вошли и спортсмены Федерации авиамодельного спорта Тульской области:

МСМК Шалаев Александр — МСМК Моисеев Юрий

МСМК Беляев Андрей — МСМК Моисеев Юрий.

МСМК, заслуженный тренер РФ, Яковлев Евгений.

Благодаря поддержке и финансированию Комитета Тульской области по спорту, наши спортсмены достойно завершили финал кубка России 2017 года!