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ВЦИОМ: пациенты не доверяют врачам

ВЦИОМ: пациенты не доверяют врачам

Опубликованы результаты исследований степени доверия граждан к медицинским работникам.

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты исследования, посвященного изучению отношения россиян к медицинским работникам.

Доверие к врачам в последние несколько лет уменьшилось, статус и доходность профессии также стали оценивать ниже, чем раньше. Средний балл по вопросу о доверии составляет 3,2 – против 3,5 в 2015 году (из 5 возможных).

Те, кто в последнее время обращался в государственную (39%) или частную поликлинику (39%), доверяют врачам больше, чем те, кому в последнее время медицинская помощь не требовалась (29%).

Положение врачей в обществе граждане оценивают в среднем на 3,1 балла - против 3,2 в 2014 году. «Доходность» профессии медика россияне оценили в 2,8 балла – на 0,4 балла меньше, чем три года назад.

Но при этом с врачами и другими медицинскими работниками у россиян связаны такие положительные ассоциации, как: «помощь», «спасение», «надежда», «доброта», «внимательность».

Однако в отношении врачей респонденты чаще называли негативные характеристики (недоверие, недовольство, безразличие, плохое отношение к пациентам), чем в отношении младшего медперсонала.

Реальные случаи, к сожалению, лишь подтверждают выводы социологов – смерть тулячки Ирины Соповой в онкодиспансере и шокирующие происшествия в Богородицке и Новомосковске отнюдь не украшают облик людей в белых халатах.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:47 +1
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