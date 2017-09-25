В Новомосковске медики не смогли поставить точный диагноз пациентке: она умерла

22 сентября в Новомосковске следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, в августе 2017 года при оказании медпомощи на дому 66-летней местной жительнице медработники государственного учреждения здравоохранения «Новомосковская городская клиническая больница» не установили точный диагноз.

Врачи не выявили у женщины инфаркт миокарда и вовремя ее не госпитализировали.

Спустя несколько дней она скончалась.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.