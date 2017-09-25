Банк России увеличит «период охлаждения» с 5 до 14 дней

За это время потребители смогут отказаться от ненужной или навязанной страховки.

Время, в течение которого можно отказаться от навязанной или ненужной страховки, будет увеличено с 5 до 14 календарных дней. Соответствующее указание Банка России вступит в силу 1 января 2018 года.

Возможность в течение пяти рабочих дней вернуть полностью страховую премию появилась летом 2016 года и касалась практически всех популярных видов страхования, эффективно защищая права потребителей страховых услуг.

В результате по итогам семи месяцев 2017 года количество обращений в Банк России, касающихся отказа от страховки, уменьшилось почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как уточнил управляющий тульским отделением Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков, «период охлаждения» действует также для возврата страховой премии, уплаченной при оформлении потребительского кредита.

«Период охлаждения» отсчитывается со дня заключения договора страхования и не зависит от момента уплаты страхового взноса. Для возврата денег нужно заполнить заявление об отказе от договора добровольного страхования, и в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления страховая компания должна вернуть премию.