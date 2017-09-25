Погода в Туле 26 сентября: ожидаются первые заморозки
Днём синоптики обещают до +17 градусов, без осадков.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается переменная облачность.
Осадков не предвидится. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью – от +2 до +7 градусов, местами на почве заморозки до –1 градуса.
Днём будет довольно прохладно – от 12 до 17 градусов тепла. Атмосферное давление практически в норме – 755-760 мм рт. ст.
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