Погода в Туле 26 сентября: ожидаются первые заморозки

Днём синоптики обещают до +17 градусов, без осадков.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается переменная облачность.

Осадков не предвидится. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью – от +2 до +7 градусов, местами на почве заморозки до –1 градуса.

Днём будет довольно прохладно – от 12 до 17 градусов тепла. Атмосферное давление практически в норме – 755-760 мм рт. ст.