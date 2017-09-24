Жительница Богородицка: Из-за халатности врачей умер мой новорожденный сын

Фото из архива героини публикации.

В Новомосковской районной больнице 4 сентября скончался новорожденный мальчик. Ребенку было два дня от роду. Мать ребенка Кристина Андронова уверена: трагедии можно было бы избежать, если бы ей своевременно сделали операцию.

– В субботу, 2 сентября, в 10 часов утра у меня отошли воды, и началась родовая деятельность, меня как полагается подготовили к родам и перевели в предродовую палату, – рассказывает Кристина. – Из-за того, что шейка матки плохо раскрывалась, поставили капельницу окситоцина. Целый день продолжались схватки, но роды не начинались. В семь часов уже буквально умоляла врача прокесарить меня. За окном уже было темно, а у меня все продолжались схватки, причем очень болезненные. Я чувствовала, что ребенок мучается, бьется за свою жизнь, но ничего не получается.

На просьбы женщины врач (на тот момент исполняющий обязанности заведующего отделения акушерства) отмахнулся: «Родишь сама. Вы все просите прокесарить».

Беременность у Кристины протекала хорошо и предпосылок к тому, что может понадобиться операция, не было.

– Я в 9 недель встала на учет, выполняла все назначения врача. Беременность была первой и долгожданной, я очень переживала. Даже делала для сравнения результатов УЗИ в платных клиниках, чтобы убедиться, что все хорошо. И действительно, плод был полностью здоров. Никаких патологий не было, – уточняет Кристина.

Результаты обследований подтверждали, что ребенок развивается без патологий.

На 40-й неделе, 29 августа, Кристина планово легла в больницу. Но кто мог предположить, что родовая деятельность у женщины будет слабой? Даже в родовом кресле женщину не отключали от капельницы с окситоцином. Но родам это никак не помогало.

– Акушеры давили на живот, пытаясь вытолкнуть ребенка, но ничего не получалось. Они еще ругались на меня, говорили, что я себя жалею и надо лучше тужиться. Но я делала все, что только могла. К тому моменту у меня уже не было сил, даже боли я уже не чувствовала... Около девяти вечера аппарат КТГ показал гипоксию плода. Собрали консилиум и решили, что необходимо срочно кесарить.

Женщину экстренно подготовили к операции. В 21.46 родился ребенок, и сразу ему был поставлен диагноз – гипоксия. После операции Кристину перевели в реанимацию, а малышу вызвали неонатолога.

Около двух часов ночи к Кристине в реанимацию пришел врач и попросил подписать согласие на транспортировку ее новорожденного сына Новомосковск.

– Он сказал, что состояние ребенка очень тяжелое, его здоровье оценивалось в три балла из десяти. Был риск даже, что он не доедет до больницы в другом городе. Но попытаться стоило. Я, естественно, подписала согласие.

Оставшуюся ночь женщина не спала. В шесть утра позвонила в больницу, чтобы узнать о состоянии малыша. Ей сообщили, что ребенок жив, но находится в очень тяжелом состоянии в отделении реанимации. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и искусственного кровообращения. Но ничего не помогло. 4 сентября к ней пришел все тот же доктор, который принимал роды, и сообщил, что младенец умер.

Кристина уверена: медики могли спасти ребенка, но потеряли слишком много времени. Почему только спустя четыре часа ребенка решили доставить в Новомосковск? Что мешало провести операцию кесарево сечение раньше?

– Во время беременности все УЗИ говорили о том, что все органы у ребенка развиваются и функционируют хорошо. Но когда его доставили в Новомосковск, то у него «не работал» уже ни один из важных органов. Помимо этого у него была деформирована голова.

Новорожденному ребенку родители дали имя Артем. Они до последнего надеялись, что он выкарабкается. Но чуда не произошло.

– Я считаю действия врача, отвечавшего за мои роды, преступными. Это самая настоящая халатность – врач не помог здоровой женщине родить здорового ребенка. Его действия повлекли смерть моего сына. Почему он так поступил? Возможно, потому что это был выходной день, может что-то еще. Но я не нахожу ему оправдания! Сам врач не смог ответить на этот вопрос, когда пришел и сообщил мне о смерти малыша. Я очень хочу, чтобы врача привлекли к уголовной ответственности. Он не должен принимать роды! Когда мне сообщили о смерти ребенка, я ничего уже не чувствовала, я просто выла волком. У меня рухнули все мечты и надежды. Я до сих пор не пришла в себя после случившегося.

Кстати, в эпикризе, который Кристина Андронова получила при выписке из Богородицкой центральной районной больницы было указано, что ребенок родился живым и жалоб у женщины нет. Из осложнений – клинически узкий таз, якобы это помешало ребенку появиться на свет самостоятельно. Документ подписывал все тот же врач.

Женщина написала заявление в местную прокуратуру, СУ СК РФ по Тульской области и региональное министерство здравоохранения. Сейчас по каждому ее обращению проводится проверка.

В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области корреспондентам Myslo сообщили, что по факту случившегося Богородицким межрайонным следственным отделом уже организована и проводится доследственная проверка.

В ходе проверки следователи установят причину смерти ребенка, правильность оказания медицинской помощи женщине во время родов, а также наличие причинно-следственной связи между действиями медицинских работников и смертью новорожденного.

По результатам будет принято процессуальное решение.

Ход проверки взял на личный контроль руководитель следственного управления Александр Стариков.