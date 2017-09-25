новости
новости
Регистрация
В Туле откроется горячая линия по отоплению

В Туле откроется горячая линия по отоплению

Об этом в ходе оперативного совещания сообщил начальник управления по городскому хозяйству администрации Тулы Валерий Дорожкин.

Туляки смогут обратиться в администрацию города и главные управления по территориальным округам с вопросами о начале и ходе отопительного сезона на телефоны горячей линии:

  • управление по городскому хозяйству: 8 (919) 081-23-09,
  • Центральный округ: (4872) 36−30−92,
  • Пролетарский округ: (4872) 41−06−49, (4872) 41−73−40,
  • Привокзальный округ: (4872) 24−71−74,
  • Зареченский округ: (4872) 47−16−68,
  • Советский округ: (4872) 30−18−84, (4872) 30−17−11.

О начале работы горячей линии и времени работы будет сообщено дополнительно.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:14 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
горячая линияотопление

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович ответит на вопросы читателей Myslo
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович ответит на вопросы читателей Myslo
За ложные обвинения в адрес гаишников житель Ефремова отправится в колонию строгого режима
За ложные обвинения в адрес гаишников житель Ефремова отправится в колонию строгого режима
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.