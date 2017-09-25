В Туле откроется горячая линия по отоплению

Об этом в ходе оперативного совещания сообщил начальник управления по городскому хозяйству администрации Тулы Валерий Дорожкин.

Туляки смогут обратиться в администрацию города и главные управления по территориальным округам с вопросами о начале и ходе отопительного сезона на телефоны горячей линии:

управление по городскому хозяйству: 8 (919) 081-23-09 ,

, Центральный округ: (4872) 36−30−92,

Пролетарский округ: (4872) 41−06−49, (4872) 41−73−40,

Привокзальный округ: (4872) 24−71−74,

Зареченский округ: (4872) 47−16−68,

Советский округ: (4872) 30−18−84, (4872) 30−17−11.

О начале работы горячей линии и времени работы будет сообщено дополнительно.