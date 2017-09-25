В Туле откроется горячая линия по отоплению
Об этом в ходе оперативного совещания сообщил начальник управления по городскому хозяйству администрации Тулы Валерий Дорожкин.
Туляки смогут обратиться в администрацию города и главные управления по территориальным округам с вопросами о начале и ходе отопительного сезона на телефоны горячей линии:
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управление по городскому хозяйству:
8 (919) 081-23-09,
- Центральный округ: (4872) 36−30−92,
- Пролетарский округ: (4872) 41−06−49, (4872) 41−73−40,
- Привокзальный округ: (4872) 24−71−74,
- Зареченский округ: (4872) 47−16−68,
- Советский округ: (4872) 30−18−84, (4872) 30−17−11.
О начале работы горячей линии и времени работы будет сообщено дополнительно.
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