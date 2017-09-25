Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович ответит на вопросы читателей Myslo
Звоните 27 сентября с 13.00 до 14.00 по телефону 71−71−90.
27 сентября, в среду, в редакцию Myslo придет главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович. В ходе прямой линии наставник тульской команды ответит на вопросы наших читателей.
Звонки будут приниматься 27 сентября с 13.00 до 14.00 по телефону 71−71−90.
Также пишите свои вопросы в комментариях под этой новостью. Самые интересные мы зададим Миодрагу Божовичу!
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