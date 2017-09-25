новости
новости
Регистрация
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович ответит на вопросы читателей Myslo

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович ответит на вопросы читателей Myslo

Звоните 27 сентября с 13.00 до 14.00 по телефону 71−71−90.

27 сентября, в среду, в редакцию Myslo придет главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович. В ходе прямой линии наставник тульской команды ответит на вопросы наших читателей.

Звонки будут приниматься 27 сентября с 13.00 до 14.00 по телефону 71−71−90.

Также пишите свои вопросы в комментариях под этой новостью. Самые интересные мы зададим Миодрагу Божовичу!

Сюжет: Арсенал
Три игрока «Арсенала» вызваны в национальные сборные
Спорт
Три игрока «Арсенала» вызваны в национальные сборные
сегодня, в 13:13, 7 211 1
Горький башкирский мед: «Арсенал» проиграл «Уфе»
Спорт
Горький башкирский мед: «Арсенал» проиграл «Уфе»
вчера, в 21:27, 23 2567 3
«Уфа» обыграла тульский «Арсенал»: 1:0
Спорт
«Уфа» обыграла тульский «Арсенал»: 1:0
вчера, в 18:20, 63 2551 5
Перед игрой с «Арсеналом» футболистов «Уфы» эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Спорт
Перед игрой с «Арсеналом» футболистов «Уфы» эвакуировали из-за сообщения о бомбе
вчера, в 14:59, 11 674 1
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:28 +1
Другие статьи по темам
Люди
Миодраг Божович
Место
Тула
Прочее
Арсеналфутболтренерпрямая линия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают сдать макулатуру
Туляков приглашают сдать макулатуру
В Туле откроется горячая линия по отоплению
В Туле откроется горячая линия по отоплению
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.