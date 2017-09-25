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За ложные обвинения в адрес гаишников житель Ефремова отправится в колонию строгого режима

За ложные обвинения в адрес гаишников житель Ефремова отправится в колонию строгого режима

Мужчина написал заявление в полицию, что инспекторы ГИБДД забрали из его машины детское автокресло и составили на него протокол.

Приговором Ефремовского районного суда ранее судимый 36-летний мужчина признан виновным в ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Суд установил, что 19 марта 2017 года обвиняемый в своем автомобиле перевозил ребенка без детского автокресла. На М-4 «Дон» мужчину остановили сотрудники ДПС.

Чтобы избежать административной ответственности за перевозку малолетнего ребенка, водитель по телефону заявил в полицию, что инспекторы ГИБДД забрали у него из машины детское автокресло и составили протокол об административном правонарушении. Позже мужчина написал заявление в дежурной части.

Однако по результатам проверки указанного факта полицейские отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.

За ложные сведения суд назначил мужчине 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:04 −2
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