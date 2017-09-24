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В Туле прошла приемка работ по ремонту асфальта на улице Рязанской

В Туле прошла приемка работ по ремонту асфальта на улице Рязанской

Работы проводились на участке от Городского переулка до Восточного обвода.

В мероприятии приняли участие городские депутаты, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы, представители учреждений, контролирующих производство работ, представители подрядной организации и общественности.

Работы по ремонту дороги выполнили специалисты подрядной организации АО «Региондорстрой». 23 сентября, был подписан акт приемки выполненных работ.

Ремонт проводился в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». На ремонт улично-дорожной сети в рамках данного проекта выделяются средства из федерального, регионального и муниципального бюджетов. В Тульской области ведется ремонт на 107 участках дорог в семи муниципальных образованиях и на 22 объектах региональных дорог общей протяженностью порядка 210 км. Среди этих объектов — восемь участков автомобильных дорог муниципального образования город Тула.

Отметим, что проект направлен на объединение усилий федеральных и региональных дорожников с целью повышения качества дорожной инфраструктуры для населения крупнейших городов страны. Реализация проекта будет осуществляться в период с 2017 по 2025 годы.

 

А как вам качество дорожного покрытия на Рязанке? Делитесь в комментариях!

сегодня, в 15:08 +1
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