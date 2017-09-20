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В тульских школах прекращены занятия
Фото Евгении Королевой.

В тульских школах прекращены занятия

Детей отпустили домой.

Как стало известно Myslo, в тульских школах отменили уроки и продленки. Детей отпускают домой. Кроме того, в Туле запретили проводить массовые мероприятия до конца дня.

 

20 сентября неизвестные сообщили по телефону о минировании сразу нескольких торговых центров в Туле. Началась массовая эвакуация людей из всех городских ТЦ.

Как стало известно Myslo, звонков было несколько и все — без указания конкретного адреса. Поэтому массовые проверки коснулись практически всех значимых мест массового скопления людей.

Также читатели сообщают Myslo о проверках в тульских школах и даже жилых домах. Эвакуированы Фрунзенская ярмарка и другие значимые объекты.

Сюжет: Массовая эвакуация в Туле
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