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В связи с эвакуацией тульская полиция привлекает в город дополнительные силы

В связи с эвакуацией тульская полиция привлекает в город дополнительные силы

В частности, кинологов с собаками везут из Новомосковска.

Как сообщил Myslo источник в правоохранительных органах, в региональном Управлении МВД сейчас крайне напряженная обстановка.

Полиция привлекает в город дополнительные силы из райцентров, в частности, кинологов с собаками везут из Новомосковска, местная кинологическая служба полностью задействована.

Правоохранительные органы не комментируют происходящее.

20 сентября неизвестные сообщили по телефону о минировании сразу нескольких торговых центров в Туле. Началась массовая эвакуация людей из всех городских ТЦ.

Как стало известно Myslo, звонков было несколько и все – без указания конкретного адреса. Поэтому массовые проверки коснулись практически всех значимых мест массового скопления людей.

Также читатели сообщают Myslo о проверках в тульских школах и даже жилых домах. Также эвакуированы Фрунзенская ярмарка и другие значимые объекты.

 

Напомним, анонимные злоумышленники уже больше недели оставляют сообщения о «минировании» зданий в десятках городов России. По некоторой информации, всего за прошедшие дни было эвакуировано более 200 тысяч человек. В ходе проверок выяснялось, что поводов для беспокойства нет.

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Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 1
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 2
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 3
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 4
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 5
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 6
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 7
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 8
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 9
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 10
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 11
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 12
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 13
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 14
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 15
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 16
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 17
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 18
Массовая эвакуация людей в Туле, Фото: 19
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