В связи с эвакуацией тульская полиция привлекает в город дополнительные силы

В частности, кинологов с собаками везут из Новомосковска.

Как сообщил Myslo источник в правоохранительных органах, в региональном Управлении МВД сейчас крайне напряженная обстановка.

Полиция привлекает в город дополнительные силы из райцентров, в частности, кинологов с собаками везут из Новомосковска, местная кинологическая служба полностью задействована.

Правоохранительные органы не комментируют происходящее.

20 сентября неизвестные сообщили по телефону о минировании сразу нескольких торговых центров в Туле. Началась массовая эвакуация людей из всех городских ТЦ.

Как стало известно Myslo, звонков было несколько и все – без указания конкретного адреса. Поэтому массовые проверки коснулись практически всех значимых мест массового скопления людей.

Также читатели сообщают Myslo о проверках в тульских школах и даже жилых домах. Также эвакуированы Фрунзенская ярмарка и другие значимые объекты.

Напомним, анонимные злоумышленники уже больше недели оставляют сообщения о «минировании» зданий в десятках городов России. По некоторой информации, всего за прошедшие дни было эвакуировано более 200 тысяч человек. В ходе проверок выяснялось, что поводов для беспокойства нет.