Очередная волна эвакуации в Туле: из вокзала и ТЦ выводят людей

Фото Lexus650.

Как сообщают очевидцы, вечером 13 мая ряд предприятий и торговых центров в Туле, например «Гостиный двор» и «РИО», получили сообщения о том, что на их территории могут быть заложены взрывные устройства.

Кроме того, судя по сотрудникам МЧС, полиции и кинологу с собакой, аналогичное сообщение поступило и на Московский вокзал. Также есть информация, что специалисты проверяли и торговые центры в Новомосковске и других районах области.

На данный момент большинство объектов проверено и никаких опасных предметов в них не обнаружено.

Напомним, это уже не первая массовая волна угроз о минировании объектов в Туле. Последний раз 30 января 2019 года были эвакуированы десятки школ, больницы и других мест с массовым пребыванием людей.

Новость дополняется фоторепортажем.