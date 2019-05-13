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Очередная волна эвакуации в Туле: из вокзала и ТЦ выводят людей
Фото Lexus650.

Очередная волна эвакуации в Туле: из вокзала и ТЦ выводят людей

Специалисты проверили уже несколько объектов.

Как сообщают очевидцы, вечером 13 мая ряд предприятий и торговых центров в Туле, например «Гостиный двор» и «РИО», получили сообщения о том, что на их территории могут быть заложены взрывные устройства.
 
 
Кроме того, судя по сотрудникам МЧС, полиции и кинологу с собакой, аналогичное сообщение поступило и на Московский вокзал. Также есть информация, что специалисты проверяли и торговые центры в Новомосковске и других районах области.
 

На данный момент большинство объектов проверено и никаких опасных предметов в них не обнаружено.
 
Напомним, это уже не первая массовая волна угроз о минировании объектов в Туле. Последний раз 30 января 2019 года были эвакуированы десятки школ, больницы и других мест с массовым пребыванием людей.
 
Новость дополняется фоторепортажем.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 18:01 +5
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