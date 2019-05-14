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За сутки в Тульской области проверили более 50 сообщений о минировании
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За сутки в Тульской области проверили более 50 сообщений о минировании

К счастью, ни одна угроза не подтвердилась.

Напомним, 13 мая ряд предприятий, торговых центров и вокзалов в Тульской области пришлось проверять после сообщений о минировании. Как сообщил корреспонденту Myslo информированный источник, в общей сложности по электронной почте поступило более 50 угроз. Ни одна из них не подтвердилась, несмотря на тщательную проверку всех объектов.
 

В Туле оперативным службам пришлось эвакуировать посетителей и проверять ТРЦ «Рио», ТРЦ «Гостиный двор», Московский и Ряжский вокзалы, а также другие объекты с массовым пребыванием людей.

Сюжет: Массовая эвакуация в Туле
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