В Тульской области за выходные инспекторы ГИБДД выявили более 50 пьяных водителей

Фото из архива Myslo.

За минувшую пятницу и выходные дни в Тульской области сотрудники ГИБДД выявили более 50 водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения. Их них 19 человек отказались пройти медосвидетельствование. По всем указанным фактам были составлены административные материалы.

Если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, сообщите о данном факте в дежурную часть отдельный батальон ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00, 32-45-02.