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В Тульской области за выходные инспекторы ГИБДД выявили более 50 пьяных водителей
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за выходные инспекторы ГИБДД выявили более 50 пьяных водителей

На всех нарушителей составлены административные материалы.

За минувшую пятницу и выходные дни в Тульской области сотрудники ГИБДД выявили более 50 водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения. Их них 19 человек отказались пройти медосвидетельствование. По всем указанным фактам были составлены административные материалы.

Если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, сообщите о данном факте в дежурную часть отдельный батальон ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-45-00, 32-45-02.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:51 +1
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