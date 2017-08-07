Варварское благоустройство: в Туле дорожные рабочие обрубают корни деревьев

Фото очевидца

На Красноармейском проспекте идут работы по ремонту тротуаров и дорожного полотна. Об экологии дорожники, судя по всему, не задумываются.

В самом центре Тулы, на Красноармейском проспекте, дорожные рабочие безжалостно обрубают корни деревьев, готовя основание для заливки асфальта. Об этом в редакцию MySLO сообщили очевидцы.

«На Красноармейском проспекте в Туле идет активная борьба с деревьями. Варварским способом проводятся работы по очередному «благоустройству» города. Оголенные корни торчат во все стороны, прохожие ругают рабочих, а они продолжают подготовку территории к заливке асфальта. Кому нужно такое благоустройство?!» – возмущаются неравнодушные туляки в соцсетях.

Корни обрублены со всех сторон – такая безжалостная обработка может погубить деревья, которые попросту засохнут.

Напомним, тульские дорожники уже не первый раз демонстрируют пренебрежительное отношение к экологии – недавно на проспекте Ленина работники подрядной организации закатали в асфальт несколько деревьев. Затем ситуация повторилась на улице Серебровской. После того, как об этом случае написали СМИ, дорожники исправили свои ошибки.

Редакция MySLO просит считать данную публикацию официальным обращением в прокуратуру Тульской области.