Туляков приглашают на Международную ночь летучих мышей

На фото: египетская летучая собака (С. Чубченко).

Узнать интересные факты об этих созданиях можно в Тульском экзотариуме.

В ночь с 20 на 21 сентября отмечается один из самых удивительных природоохранных праздников — Международная ночь летучих мышей, призванная сохранить эти создания в дикой природе.

Считается, что после дня осеннего равноденствия летучие мыши начинают искать места для перезимовок, и в это время нуждаются в усиленной охране. В мире около 900 видов летучих мышей, то есть каждое 4 млекопитающее, многие из которых находятся на грани исчезновения.

Тульский экзотариум приглашает развеять суеверный страх, узнать, кто же такие летучие мыши.

- Невероятно, но у них и человека гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд! Этим вечером удастся побывать в шкуре летучей мыши, и самим испытать, каково это — не смотреть на мир глазами, а разными способами чувствовать его. Каждый посетитель станет обладателем своей собственной «летучей мыши»!

Мало какое животное обладает такой богатой мистической биографией, как летучая мышь. Из-за своеобразной внешности, необъяснимых до недавнего времени способностей и образа жизни в представлении человека она снискала для себя плохую славу. Это привело к уничтожению зверьков просто из-за предрассудков! — говорят сотрудники экзотариума.

Участие в мероприятии по предварительной записи по тел. 47−53−92. Возрастное ограничение 12+.