На тульском кладбище тело женщины выкопали из могилы
Мотивы чудовищного преступления пока неизвестны.
7 сентября в Туле на городском кладбище №4 в Пролетарском районе сотрудники кладбища обнаружили разрытую могилу.
На место вызвали полицию. Оказалось, что тело похороненной там 46-летней женщины находится вне могилы. По предварительным данным, неизвестные разломали гроб, вытащили тело и сняли с него погребальное платье, а после присыпали обнаженные останки землей.
Известно, что золотые украшения остались на месте, поэтому версия разграбления могилы ради наживы пока исключается.
Мотивы совершенного преступления пока неизвестны.
По данным Myslo, женщину похоронили в мае 2017 года. Она скончалась после продолжительного онкологического заболевания.
Сейчас проводится доследственная проверка. Следователи проводят генетические экспертизы и устанавливают все обстоятельства произошедшего.