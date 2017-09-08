На тульском кладбище тело женщины выкопали из могилы

7 сентября в Туле на городском кладбище №4 в Пролетарском районе сотрудники кладбища обнаружили разрытую могилу.

На место вызвали полицию. Оказалось, что тело похороненной там 46-летней женщины находится вне могилы. По предварительным данным, неизвестные разломали гроб, вытащили тело и сняли с него погребальное платье, а после присыпали обнаженные останки землей.

Известно, что золотые украшения остались на месте, поэтому версия разграбления могилы ради наживы пока исключается.

Мотивы совершенного преступления пока неизвестны.

По данным Myslo, женщину похоронили в мае 2017 года. Она скончалась после продолжительного онкологического заболевания.

Сейчас проводится доследственная проверка. Следователи проводят генетические экспертизы и устанавливают все обстоятельства произошедшего.