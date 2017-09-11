Авария с семью пострадавшими в центре Тулы: появилось видео с регистратора

Фото из архива MySLO

Водитель Datsun попытался совершить левый поворот, но не заметил Audi, которая двигалась в среднем ряду.

Напомним, 7 сентября на Красноармейском проспекте произошло серьёзное ДТП – столкнулись Audi и Datsun.

По информации очевидцев, авария произошла по вине водителя японской легковушки – совершая левый поворот, он не пропустил Audi, которая проезжала перекрёсток на разрешающий сигнал светофора.

В распоряжении MySLO оказалось видео с регистратора, установленного в Audi, которое полностью подтверждает версию свидетелей аварии.

Напомним, в столкновении пострадали семь человек, среди них трое детей. Все они были госпитализированы.