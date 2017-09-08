По факту осквернения выкопанного из могилы тела тулячки полиция возбудила уголовное дело

Кто и для чего раскопал могилу 47-летней тулячки, которая была похоронена в мае этого года, сейчас озадачены правоохранительные органы.

Как сообщили Myslo в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области, проведенная экспертиза подтвердила, что обнаруженное 7 сентября в могиле тело женщины принадлежит той, которую ранее в ней и похоронили.

Напомним, 7 сентября охранявший территорию сторож во время обхода увидел, что из одной из могил торчит рука. Мужчина тут же вызвал полицию

Труп женщины с гнилостными изменениями был присыпан землей и находился вне гроба. Ноги ее были связаны. С тела исчезло погребальное платье, при этом ювелирные украшения, в которых хоронили женщину были на месте.

Сейчас следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, но в полиции возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

При обследовании территории стражи порядка обнаружили и забрали на экспертизу несколько улик.

Как рассказали корреспонденту Myslo работники кладбища, ранее уже кто-то пытался раскопать могилу женщины. Но разрытия не были значительными и им не придавали значения.