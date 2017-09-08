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По факту осквернения выкопанного из могилы тела тулячки полиция возбудила уголовное дело

По факту осквернения выкопанного из могилы тела тулячки полиция возбудила уголовное дело

Экспертиза подтвердила: обнаруженное вне могилы тело принадлежит похороненной ранее в ней 47-летней женщине.

Кто и для чего раскопал могилу 47-летней тулячки, которая была похоронена в мае этого года, сейчас озадачены правоохранительные органы. 
 
Как сообщили Myslo в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области, проведенная экспертиза подтвердила, что обнаруженное 7 сентября  в могиле тело женщины принадлежит той, которую ранее в ней и похоронили. 
 
 
Напомним, 7 сентября охранявший территорию сторож во время обхода увидел, что из одной из могил торчит рука. Мужчина тут же вызвал полицию
 
Труп женщины с гнилостными изменениями был присыпан землей и находился вне гроба. Ноги ее были связаны. С тела исчезло погребальное платье, при этом ювелирные украшения, в которых хоронили женщину были на месте. 
 
Сейчас следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, но в полиции возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
 
 
При обследовании территории стражи порядка обнаружили и забрали на экспертизу несколько улик.
 
Как рассказали корреспонденту Myslo работники кладбища, ранее уже кто-то пытался раскопать могилу женщины. Но разрытия не были значительными и им не придавали значения. 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:47 +3
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