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В День города туляки будут метать валенки и забивать гвозди

В День города туляки будут метать валенки и забивать гвозди

В городском кремле состоится праздник «Тульское торжище 2017».

В субботу, 9 сентября, в День города, на территории Тульского кремля пройдет «Тульское торжище 2017». Это новый формат знакомства туляков, жителей области и гостей нашего региона с продукцией местных производителей.

Для туляков и гостей города будет работать выставка-ярмарка местных производителей. Наряду с широко известными марками, будут представлены уникальные и интересные представители регионального рынка. «Черепетский рыбхоз» привезёт в кремль бассейн с живыми рыбами. «Воловский бройлер» будет готовить угощения из собственной продукции. «Заря» представит на суд туляков молочную продукцию. Всего на «Тульском торжище» будут представлены производители из 14 муниципальных образований региона.

Также гости научатся готовить тульский пряник вместе со специалистами компании «Медовые традиции» и примут участие в увлекательных и красочных мастер-классах от «Ясной Поляны». «Тульский бык» приготовит на открытом огне мясо. Также на празднике можно будет приобрести вкусные бургеры из тульского мяса.

В рамках праздника пройдут «Игры деревенщин». Соревнования на метание валенка, ношение картошки в коромыслах, забивание гвоздей и многие другие народные забавы не оставят равнодушными туляков всех возрастов. Атмосферу праздника поддержит тематическая фольклорная электрическая музыка. На сцене выступят тульские коллективы «Аркаим» и «LaVerden», а также гости из Санкт-Петербурга «Тролль гнёт ель».

Кроме того, впервые в День города на территории кремля будет проходить посвящение в аграрии учащихся Тульского сельскохозяйственного колледжа имени И. С. Ефанова. «Тульское торжище» начнёт свою работу в 11.00.

Сюжет: День города-2017
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:48 +1
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