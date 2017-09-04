Щёкинская школа № 11 отметила 50-летний юбилей

Фото Светланы Буевой

В разные годы там учились певец и музыкант Игорь Тальков, сотрудник ООН Николай Галкин и чемпионка Европы по боксу Дарья Абрамова.

Школа № 11 города Щёкино отпраздновала полувековой юбилей. Выпускники школы известны в России и далеко за её пределами. Среди них – певец, композитор и музыкант Игорь Тальков, старший сотрудник по политическим вопросам секретариата Совета Безопасности ООН Николай Галкин, чемпионка Европы по боксу Дарья Абрамова.

Поздравить коллектив приехали выпускники и друзья школы, в том числе депутат Госдумы Наталия Пилюс.

Наталия Пилюс 11 школа – очаг образования, который дает многим людям возможность стать успешными, известными и составляющими славу Щёкино и всей страны. Низкий поклон всем сотрудникам и педагогам. Желаю Вам здоровья и благополучия!

Бессменным директором школы на протяжении 19 лет является Надежда Тимофеевна Каракулина, под руководством которой школа стала центром эстетического и патриотического воспитания.

В Щёкино регулярно проходят соревнования по вольной борьбе, посвященные памяти выпускника школы № 11, милиционера Андрея Кунина, погибшего при исполнении служебных обязанностей и награждённого орденом Мужества.