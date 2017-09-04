новости
новости
Регистрация
Щёкинская школа № 11 отметила 50-летний юбилей
Фото Светланы Буевой

Щёкинская школа № 11 отметила 50-летний юбилей

В разные годы там учились певец и музыкант Игорь Тальков, сотрудник ООН Николай Галкин и чемпионка Европы по боксу Дарья Абрамова.

Школа № 11 города Щёкино отпраздновала полувековой юбилей. Выпускники школы известны в России и далеко за её пределами. Среди них – певец, композитор и музыкант Игорь Тальков, старший сотрудник по политическим вопросам секретариата Совета Безопасности ООН Николай Галкин, чемпионка Европы по боксу Дарья Абрамова.

Поздравить коллектив приехали выпускники и друзья школы, в том числе депутат Госдумы Наталия Пилюс.

Наталия Пилюс

11 школа – очаг образования, который дает многим людям возможность стать успешными, известными и составляющими славу Щёкино и всей страны. Низкий поклон всем сотрудникам и педагогам. Желаю Вам здоровья и благополучия!

Бессменным директором школы на протяжении 19 лет является Надежда Тимофеевна Каракулина, под руководством которой школа стала центром эстетического и патриотического воспитания.

В Щёкино регулярно проходят соревнования по вольной борьбе, посвященные памяти выпускника школы № 11, милиционера Андрея Кунина, погибшего при исполнении служебных обязанностей и награждённого орденом Мужества.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:15 +3
Другие статьи по темам
Событие
юбилей школыщекинская школа 11праздникторжественное мероприятие
Люди
Наталия Пилюс
Место
Тульская областьЩекино

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В День города туляки будут метать валенки и забивать гвозди
В День города туляки будут метать валенки и забивать гвозди
В Алексине выступили паркурщики и битбоксеры
В Алексине выступили паркурщики и битбоксеры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.