Тульские железнодорожники приняли участие в экосубботнике

Мероприятие было организовано во многих регионах нашей страны по инициативе активистов движения «Зелёная Россия».

Сотрудники Тульского региона Московской железной дороги приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике, который будет проходить в течение сентября по всей стране. Инициатором выступает общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия».

Сотрудники подразделений «РЖД» провели уборку участков, прилегающих к административным и производственным помещениям, привокзальных площадей станций Кимовск и Мордвес.

Там же прошли работы по озеленению скверов возле создаваемых на этих станциях музейных комплексов. Кроме того, железнодорожники навели порядок на территории Тульской детской железной дороги в Новомосковске.

Участие в совместных экологических акциях движения «Зеленая Россия» на Московской железной дороге стало доброй традицией. В них задействованы железнодорожники, не занятые в основном производственном процессе.