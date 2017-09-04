новости
новости
Регистрация
Тульские железнодорожники приняли участие в экосубботнике

Тульские железнодорожники приняли участие в экосубботнике

Мероприятие было организовано во многих регионах нашей страны по инициативе активистов движения «Зелёная Россия».

Сотрудники Тульского региона Московской железной дороги приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике, который будет проходить в течение сентября по всей стране. Инициатором выступает общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия».

Сотрудники подразделений «РЖД» провели уборку участков, прилегающих к административным и производственным помещениям, привокзальных площадей станций Кимовск и Мордвес.

Там же прошли работы по озеленению скверов возле создаваемых на этих станциях музейных комплексов. Кроме того, железнодорожники навели порядок на территории Тульской детской железной дороги в Новомосковске.

Участие в совместных экологических акциях движения «Зеленая Россия» на Московской железной дороге стало доброй традицией. В них задействованы железнодорожники, не занятые в основном производственном процессе.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:09 0
Другие статьи по темам
Событие
Московская железная дорогаРЖДГод экологиисубботник
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В День города туляки будут метать валенки и забивать гвозди
В День города туляки будут метать валенки и забивать гвозди
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.