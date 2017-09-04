Где в Туле отключат электричество 5 сентября

Во вторник, с 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

ул. Максимовского, 15, 23, 19, 8, 21,

ул. Ряжская, 25,

29-й пр-д, 18-50 (чётн.), 1-19 (нечётн.),

ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 18-26 (чётн.),

ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.),

ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-а-15 (нечётн.),

ул. Чехова, 29, 31, 33,

ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 22, 24,

ул. Болдина, 58,

п. Толстовские дачи: ул. Папанина, 8-16 (чётн.), 1-15 (нечётн.),

Чапаевский пр-д, 15-а, 16, 14-а-21,

ул. Чкалова, 14, 16,

ул. Глухополянская, 62-б, 62-в, 55-а.