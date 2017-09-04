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Где в Туле отключат электричество 5 сентября

Где в Туле отключат электричество 5 сентября

«Тулгорэлектросети» сообщают о проведении плановых работ.

Во вторник, с 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

  • ул. Максимовского, 15, 23, 19, 8, 21,
  • ул. Ряжская, 25,
  • 29-й пр-д, 18-50 (чётн.), 1-19 (нечётн.),
  • ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 18-26 (чётн.),
  • ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.),
  • ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-а-15 (нечётн.),
  • ул. Чехова, 29, 31, 33,
  • ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 22, 24,
  • ул. Болдина, 58,
  • п. Толстовские дачи: ул. Папанина, 8-16 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
  • Чапаевский пр-д, 15-а, 16, 14-а-21,
  • ул. Чкалова, 14, 16,
  • ул. Глухополянская, 62-б, 62-в, 55-а.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:42 0
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