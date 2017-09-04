Где в Туле отключат электричество 5 сентября
«Тулгорэлектросети» сообщают о проведении плановых работ.
Во вторник, с 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:
- ул. Максимовского, 15, 23, 19, 8, 21,
- ул. Ряжская, 25,
- 29-й пр-д, 18-50 (чётн.), 1-19 (нечётн.),
- ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 18-26 (чётн.),
- ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.),
- ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-а-15 (нечётн.),
- ул. Чехова, 29, 31, 33,
- ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 22, 24,
- ул. Болдина, 58,
- п. Толстовские дачи: ул. Папанина, 8-16 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
- Чапаевский пр-д, 15-а, 16, 14-а-21,
- ул. Чкалова, 14, 16,
- ул. Глухополянская, 62-б, 62-в, 55-а.
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