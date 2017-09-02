«Школодром-2017»: знакомимся с командами Ширинкиных и Грибановых!
Заявки от новых участников поступили буквально в последний момент.
В составе команды «Путешественники» – трое:
Анна Ширинкина – капитан команды,
Павел Ширинкин – брат капитана,
Светлана Ширинкина – мама.
Девиз команды: «Петербург, Москва и Пермь - побывать нам там не лень».
О «Путешественниках» рассказывает капитан команды Анна Ширинкина:
– Мы любим путешествовать. Вместе с мамой и братом часто ездим на велосипедах, поездах и автомобилях. Побывали во многих городах: Москве, Муроме, Рязани, Ярославле, Казани, Вятских Полянах, на Урале. Последнее наше путешествие было в Йошкар-Оле. Побывали в Кремле, ледовом дворце, прогулялись по набережной Брюгге. Иногда отправляемся в велопутешествие по деревням Кировской области. Брат состоит в велоклубе, выезжает не только за город, но и за пределы Тульской области. Мы бы хотели побывать на Дальнем Востоке, в Сибири, и на Байкале, прокатиться на теплоходе. Наши поездки очень помогают мне в учебе.
Дружное семейство Грибановых сегодня тоже попробует свои силы в борьбе за главный приз «Школодрома». Встречаем:
Диана Грибанова – капитан команды,
Альберт Грибанов – папа,
Анастасия Калинина – мама.
Команда называется «Туристы». Девиз: «Не унывать! Всё пройти и всё узнать!» Диана занимается танцами в коллективе X-Zibit. Мама Анастасия выращивает овощи и цветы на даче. Семья Грибановых очень любит путешествовать.
Напоминаем: до начала главного школьного события года осталось чуть больше часа.
В 13.00 мы ждём всех в ЦПКиО имени Белоусова! Все подробности, явки и пароли смотрите здесь.