Школодром-2017: В конкурсе видеопрезентаций победила семья Аркуш
Именно его признали лучшим члена нашего строгого редакционного жюри.
2 сентября в ЦПКиО имени Белоусова прошел фестиваль «Школодром-2017», организованный «Слободой», Myslo, нашими партнерами, спонсорами и друзьями изданий.
За два месяца до фестиваля Myslo объявил специальную номинацию участников «Школодрома» — конкурс видеопрезентаций команд. Всего в фестивале приняли участие 34 команды.
Сегодня редакция подвела итоги конкурса. И мы с радостью объявляем победителя — это семья Аркуш из Тулы (команда «Ежики»).
Напомним, они также заняли 4-е место в семейном баттле фестиваля.
Команда «Ежики» — это Владимир (папа), Евгения (мама), Никита (старший сын), Михаил (младший сын). Семья Аркуш уверена: семья- это смысл жизни, это дом, в котором тебя любят и ждут!
Девиз их команды:
Сильные и смелые,
Ловкие, умелые,
Ёжики колючие!
И во всем мы лучшие!
Они оказались действительно очень крутыми! Поздравляем и ждем в редакции за призом - фитнес-браслетом.
А пока смотрим ролик-победитель:
А вот еще ролики от наших участников.
Команда "Оптимисты" (семья Громовых):
Команда "Улыбка" (семья Веремеенко):
Команда "Аккорд" (семья Сулимовых):
Команда "Калина" (семья Калиничевых-Ростовцевых):
"Команда Грю" (семья Адаевых) тоже прислала ролик, но не смогла принять участие в "Школодроме":
А кто еще не видел наш фоторепортаж с фестиваля, посмотрите, мы добавим его здесь.