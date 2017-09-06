Школодром-2017: В конкурсе видеопрезентаций победила семья Аркуш

Именно его признали лучшим члена нашего строгого редакционного жюри.

2 сентября в ЦПКиО имени Белоусова прошел фестиваль «Школодром-2017», организованный «Слободой», Myslo, нашими партнерами, спонсорами и друзьями изданий.

За два месяца до фестиваля Myslo объявил специальную номинацию участников «Школодрома» — конкурс видеопрезентаций команд. Всего в фестивале приняли участие 34 команды.

Сегодня редакция подвела итоги конкурса. И мы с радостью объявляем победителя — это семья Аркуш из Тулы (команда «Ежики»).

Напомним, они также заняли 4-е место в семейном баттле фестиваля.

Команда «Ежики» — это Владимир (папа), Евгения (мама), Никита (старший сын), Михаил (младший сын). Семья Аркуш уверена: семья- это смысл жизни, это дом, в котором тебя любят и ждут!

Девиз их команды:

Сильные и смелые,

Ловкие, умелые,

Ёжики колючие!

И во всем мы лучшие!

Они оказались действительно очень крутыми! Поздравляем и ждем в редакции за призом - фитнес-браслетом.

А пока смотрим ролик-победитель:

А вот еще ролики от наших участников.

Команда "Оптимисты" (семья Громовых):

Команда "Улыбка" (семья Веремеенко):

Команда "Аккорд" (семья Сулимовых):

Команда "Калина" (семья Калиничевых-Ростовцевых):

"Команда Грю" (семья Адаевых) тоже прислала ролик, но не смогла принять участие в "Школодроме":

А кто еще не видел наш фоторепортаж с фестиваля, посмотрите, мы добавим его здесь.