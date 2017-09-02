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В субботу за порядком в Туле проследит Сергей Сорокин

В субботу за порядком в Туле проследит Сергей Сорокин

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС по телефону: 1391.

В субботу, 2 сентября, в городе дежурит заместитель начальника управления по жизнеобеспечению управления администрации Тулы по Советскому территориальному округу Сергей Иванович Сорокин.

В воскресенье за порядком будет следить заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению администрации Пролетарского территориального округа Иван Владимирович Яковлев.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру: 1391.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 11:08 0
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