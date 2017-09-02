новости
новости
Регистрация
Самыми сложными предметами на «Школодроме» оказались география и физкультура
Фото из архива MySLO

Самыми сложными предметами на «Школодроме» оказались география и физкультура

Команды достойно справляются со всеми заданиями, участвуют в викторинах и конкурсах, фотографируются на память.

На «Школодроме-2017» участники пробуют свои силы в решении головоломок и задач, основанных на общеобразовательной школьной программе.

Больше всего сложностей вызывают теоретические вопросы по географии и физической культуре. А вот задачи по математике и упражнения по русскому языку туляки «щёлкают» легко.

Со сцены участников фестиваля развлекают музыканты: Леди Ксю, коллективы «Пряник band», «Rom-n-Roll» и «Пепельный свет». Также в парке работают интерактивные выставки, фотозоны и мастер-классы.

Сюжет: Школодром-2017
За победу на «Школодроме-2017» сражаются 34 команды
Жизнь Тулы и области
За победу на «Школодроме-2017» сражаются 34 команды
сегодня, в 14:29, 0 743 2
В Белоусовском парке стартовал фестиваль «Школодром»
Жизнь Тулы и области
В Белоусовском парке стартовал фестиваль «Школодром»
сегодня, в 13:41, 0 377 0
«Школодром-2017»: знакомимся с командами Ширинкиных и Грибановых!
Жизнь Тулы и области
«Школодром-2017»: знакомимся с командами Ширинкиных и Грибановых!
сегодня, в 11:48, 0 397 1
«Школодром-2017»: Встречаем новые команды!
Жизнь Тулы и области
«Школодром-2017»: Встречаем новые команды!
вчера, в 12:12, 4 400 2
Все новости сюжета
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 15:35 +1
Другие статьи по темам
Событие
фестиваль Школодром-2017школьный фестивальЦПКиО имени Белоусова
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области завершился купальный сезон
В Тульской области завершился купальный сезон
Сотрудники ГИБДД нашли в машине у жителя Донского краденые колёса
Сотрудники ГИБДД нашли в машине у жителя Донского краденые колёса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.