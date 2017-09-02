Самыми сложными предметами на «Школодроме» оказались география и физкультура

Фото из архива MySLO

Команды достойно справляются со всеми заданиями, участвуют в викторинах и конкурсах, фотографируются на память.

На «Школодроме-2017» участники пробуют свои силы в решении головоломок и задач, основанных на общеобразовательной школьной программе.

Больше всего сложностей вызывают теоретические вопросы по географии и физической культуре. А вот задачи по математике и упражнения по русскому языку туляки «щёлкают» легко.

Со сцены участников фестиваля развлекают музыканты: Леди Ксю, коллективы «Пряник band», «Rom-n-Roll» и «Пепельный свет». Также в парке работают интерактивные выставки, фотозоны и мастер-классы.