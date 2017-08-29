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Фестиваль «Школодром»: полная афиша праздника

Фестиваль «Школодром»: полная афиша праздника

«Слобода» и портал Myslo при поддержке партнеров и спонсоров проведут самое главное школьное приключение этого года – фестиваль «Школодром-2017».

Ничего не планируйте на 2 сентября! Ведь в эту субботу в Белоусовском парке газета «Слобода», портал Myslo при поддержке партнеров и спонсоров проведут самое главное школьное приключение этого года – фестиваль «Школодром-2017».

Праздник продлится с 13.00 до 19.00 на площади у фонтана:

Что такое «Школодром»?

Это праздник для школьников и их родителей, бабушек и дедушек. Мы приготовили для гостей и участников множество веселых конкурсов и состязаний, развлечений и призов.

Мы приглашаем на «Школодром» школьников от 7 до 14 лет и их родителей и всех-всех гостей Белоусовского парка и друзей «Слободы».

Основным мероприятием праздника станет «Семейный баттл»: площадка «Школодрома» будет разбита на зоны и сектора и стилизована под школу с уроками, классами и преподавателями. В «классах» и пройдёт состязание.

Зарегистрироваться на «Семейный баттл» команды могут, отправив заявку на почту news@myslo.ru до 1 сентября или прямо на празднике, с 13.00 до 13.30.

Внимание: количество команд ограничено, их будет не более тридцати.

Каждый урок пройдет в отдельном классе (шатре). Задача участников – посетить все уроки, выполнить задания и за каждый получить оценку в дневник.

Оценки в дневниках суммируются, и семьи, набравшие наибольшее количество баллов, будут сдавать «ЕГЭ» – финальное задание на главной сцене праздника.

Какие будут призы?

Семья, занявшая первое место, получит главный приз фестиваля – ноутбук.

Второе место – сертификат на 10 тысяч рублей от музея занимательных наук «Экспериментория», который можно будет «потратить» на празднование детского дня рождения.
 


За третье место тоже предусмотрен приз – гироскутер.

Кроме того, все команды-участники получат призы от «Слободы» и спонсоров: футболки, фирменные «слободские» пряники, сертификаты на покупки в магазинах «Спар» и многое другое.

Есть и другие поощрительные призы – сертификаты в батутный центр О2, бесплатное мороженое и многое-многое другое.

Участие в фестивале и всех его мероприятиях бесплатное!

К участию допускаются семейные команды от 2 до 4 человек, один из которых – школьник до 14 лет. Капитаном команды по умолчанию назначается школьник или один из них, если их в команде несколько.

Что еще будет интересного?

Гоночный автосимулятор от официального спонсора фестиваля, ГК «Автошина».

Фотобудка с широкоформатной камерой высокого разрешения HD. Здесь вы сможете запечатлеть свои эмоции!

Автовыставка будет работать на главной площадке праздника: автомобили Juke и Terrano от Nissan, а также тестовые Kuga и Focus от Ford и On-do от Datsun.

Фотозона с уникальным автомобилем Ford T – это не просто авто, это культурная ценность! С ним можно будет сфотографироваться и тут же получить напечатанное фото.

Гвоздем программы от дилерского центра «Бекас» станет «Генри Форд», который презентует вам модельный ряд Ford и сделает уникальное предложение на покупку автомобиля.

Дегустация продукции Тульского мясокомбината начнется в 13.00. ТМК также приготовил для гостей праздника свой конкурс, в котором будет разыгрываться планшет. А еще на дегустации раздадут скидочные купоны на покупку продукции ТМК.

Генеральный спонсор «Школодрома-2017» – компания «Ваша дача» – организует свою зону: ведущий с музыкальной программой, конкурсы и фирменные призы!

Урок безопасного интернета от компании «Ростелеком».  За лучшее прохождение этой локации для команд предусмотрен отдельный приз – очки виртуальной реальности.

Музей занимательных наук «Экспериментория» представит гостям праздника свои новые интерактивные экспонаты и покажет шоу мыльных пузырей.

Детский город профессий «Мануфактория» представит сразу несколько локаций:  

«Строители»: на стройке можно будет научиться делать настоящую кирпичную кладку, чтобы построить дом!

В «полицейском участке» дети пройдут курс обучения, примут присягу и будут следить за порядком на всей территории «Школодрома», «расследовать преступления».

Мастер-класс по росписи объемных игрушек от компании «Шар-папье». Дети смогут из заготовки шар-папье создать игрушку – любимого мультгероя. Будут призы!

Тульский кузнец Дмитрий Артамонов (на фото справа) покажет гостям секреты обращения с металлом. На ваших глазах «расцветут» стальные розы и вырастут паучки из стали!

Большую программу зрителям подготовило УГИБДД по Тульской области: станция беговелов, станция регулировщика, автолаборатория, тест на знание ПДД, для фото – патрульный мотоцикл и автомобиль.

 

Служебные собаки и показательные выступления кинологов от УМВД, выставка служебных автомобилей от ГУ МЧС по Тульской области.

Выставка вооружения, автомобиль спецслужб «Тигр», спортивная эстафета, выступление сотрудников СОБР – от регионального Управления Росгвардии. Ансамбль  ведомства исполнит для гостей праздника свои песни.

Спортивная эстафета от Росгвардии, в которой предусмотрен главный приз – планшетный компьютер.

Чем еще порадуем?
  • Раздача мороженого от «Инмарко».
  • В зоне мыльных пузырей от «Экспериментории» ребят ждут пузыри всех размеров и мастей, дымящиеся и горящие!
  • Проект виртуальной реальности – VirGo: играй, рисуй, путешествуй!
  • Аквагрим.
  • Рисование на водяном куполе и мольберте.
  • Мастер-классы по танцам.
  • Шоу клоуна.
А кто на сцене?


Для всех-всех, кто заглянет к нам на огонек, выступят тульские артисты с зажигательными композициями:

«Rom-n-Roll»:


«Пепельный свет»:


«Пряник band»:

 

Леди Ксю:

 

Танцоры «X-Zibit»:

 

Вести фестиваль будут обаятельные ведущие:

 

Информационный партнер фестиваля – телеканал «Первый Тульский».

как погодка?

P. S. Небесная канцелярия обещает неплохую погоду: +24°С, облачно с прояснениями, дождик, если и заглянет к нам, то только к вечеру.

Так что все будет прекрасно!

спонсоры

Генеральный спонсор — компания «Ваша дача». «Ваша дача» — новый формат загородной жизни.

Пос. Заокский, 3 проезд, 1-а
8−800−550−38−04
www.v-dacha.ru

Официальный спонсор — Группа компаний «Автошина».

   

      ООО «Автошина-Н»                     ООО «Бекас»             ООО «Автошина-Н»
 Тула, ул. Октябрьская, 318        ул. Октябрьская, 308       ул. Октябрьская, 308
        (4872) 711−950                       (4872) 71−15−15             (4872) 71−15−50
      www.nissantula.ru                    www.bekasauto.ru          www.datsun-tula.ru

На фестивале состоится дегустация вкусностей от Тульского мясокомбината.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:34 0
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