Победители «Школодрома»: наша сила - в единстве!

Фото Алексея Пирязева.

Семья с успехом прошла 9 учебных локаций и покорила «слободской» педсовет своими знаниями, целеустремленностью и активностью. Громовы также на «отлично» сдали главный экзамен «Школодрома» - ЕГЭ: зрители единогласно выбрали их победителями фестиваля.

Победа для Громовых - неожиданность. Хоть все члены семьи и готовились к празднику, признались: задания были трудными, а «учителя» - строгими. Каждый этап давался нелегко.

Интервью победителей читайте позже на Myslo.