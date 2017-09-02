Фото Алексея Пирязева.
Победители «Школодрома»: наша сила - в единстве!
Александр, Татьяна, Дарья и Елена Громовы забрали главный приз «Школодрома-2017» - ноутбук!
Семья с успехом прошла 9 учебных локаций и покорила «слободской» педсовет своими знаниями, целеустремленностью и активностью. Громовы также на «отлично» сдали главный экзамен «Школодрома» - ЕГЭ: зрители единогласно выбрали их победителями фестиваля.
Победа для Громовых - неожиданность. Хоть все члены семьи и готовились к празднику, признались: задания были трудными, а «учителя» - строгими. Каждый этап давался нелегко.
Интервью победителей читайте позже на Myslo.
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