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Победители «Школодрома»: наша сила - в единстве!
Фото Алексея Пирязева.

Победители «Школодрома»: наша сила - в единстве!

Александр, Татьяна, Дарья и Елена Громовы забрали главный приз «Школодрома-2017» - ноутбук!

Семья с успехом прошла 9 учебных локаций и покорила «слободской» педсовет своими знаниями, целеустремленностью и активностью. Громовы также на «отлично» сдали главный экзамен «Школодрома» - ЕГЭ: зрители единогласно выбрали их победителями фестиваля. 

Победа для Громовых - неожиданность. Хоть все члены семьи и готовились к празднику, признались: задания были трудными, а «учителя» - строгими. Каждый этап давался нелегко. 

Интервью победителей читайте позже на Myslo.

Сюжет: Школодром-2017
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Автор: Вероника Левина, вчера, в 20:28 +2
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