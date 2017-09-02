Прокуратура обязала тульских коммунальщиков отремонтировать дымоход

Три месяца назад при обслуживании газового оборудования специалисты обнаружили отсутствие тяги.

В прокуратуру Пролетарского района поступило обращение от жителей дома № 9 по улице Серова. Правоохранители провели проверку исполнения УК «Чистый город» законодательства о содержании общедомового имущества.

В конце мая, при выполнении работ по техническому обслуживанию газового оборудования сотрудниками «Тулагоргаза» было обнаружено отсутствие тяги в дымоходе. Коммунальщикам предложили провести реконструкционные работы.

Спустя три месяца дело так и не сдвинулось с мёртвой точки – управляющая компания не приняла никаких мер для устранения недостатков. В результате права жильцов на получение коммунальных ресурсов, в частности, газа, были нарушены.

В целях устранения нарушений прокуратурой района в адрес руководства обслуживающей организации внесено представление.