«Школодром-2017»: встречайте команды Сулимовых, Колесниковых и Синяевых!

сулимовы

Команда семьи Сулимовых называется «Аккорд».

Состав команды:

Андрей Сулимов (папа),

Валентина Сулимова (мама),

Сабина Сулимова (капитан),

Наталия Тушина (бабушка капитана).

Девиз: «Всегда вместе! Вперёд! С песней!»

Вот что сами «аккордовцы» рассказали о своей семье:

– Наша семья дружная и спортивная! Мы любим активный отдых и приключения, всегда весело и вкусно отмечаем праздники, очень любим природу и ее обитателей и, конечно, походы с песнями у костра.

Но поем мы не только у костра. Мы поем везде! А лучше всего поется под парусами нашей «Бригантины» — замечательного Тульского клуба авторской песни, участниками которого мы являемся. А еще мы любим вместе путешествовать и узнавать много нового и интересного.

Но самое главное — мы любим друг друга!

Эта команда подготовилась основательно: в своей видеопрезентации они рассказали не только о себе и своих увлечениях, но и исследовали историю семьи вплоть до прадедушек! Сулимовы действительно очень крутые и позитивные. Смотрим:

колесниковы

Ещё одна команда, которая хочет побороться за главный приз «Школодрома», – это «Колобки»:

Евгения Колесникова (капитан),

Оксана Колесникова (родная сестра капитана),

Валентин Незабудкин (одноклассник сестры капитана).

Девиз: «Три веселых колобка, вместе мы везде всегда!»

О команде рассказала Женя, капитан:

– Меня зовут Евгения Колесникова, мне 10 лет, учусь в 5-м классе. Я очень люблю участвовать в различных олимпиадах и конкурсах, а в свободное время много читаю, рисую, играю с младшим братиком, которому не так давно исполнилось два года.

Моими помощниками на «Школодроме» будут родная сестра Оксана и её одноклассник Валентин. Они учатся в 11-м классе. Оксана серьёзно изучает немецкий язык и в этом году по школьному обмену ездила в Германию, город Филлинген-Швеннинген.

Валентин – отличник, спортсмен, увлекается лыжами и бегом, участвует во всех соревнованиях, этим летом его наградили путёвкой во Всероссийский детский лагерь «Океан» во Владивостоке. Оксана и Валя интересуются физикой, ходят в лабораторию «Наноквантум» в Тульский технопарк.

Мы очень часто собираемся вместе, играем в настольные игры, много гуляем, катаемся на велосипедах и роликах. Мы очень дружная и веселая команда!

2 сентября у Оксаны день рождения, и мы решили отметить его именно так – на «Школодроме», повеселиться, поучаствовать в различных конкурсах, пообщаться и просто активно отдохнуть!

синяевы

Команда «Звезда» – это дружная семья Синяевых:

Ксения Синяева (капитан, семиклассница),

Светлана Синяева (мама капитана),

Ольга Синяева (бабушка капитана).

Девиз: «Звезда – это счастье,

Звезда – это радость,

Звезда – это то, что нам жить помогает».



О команде рассказала Ксюша, капитан:

– У нас небольшая, но очень дружная семья. У каждого свое увлечение. Бабушка, например, увлекается вязанием, мама вышивает, а я рисую (занимаюсь в художественной школе). У нас есть общее хобби, мы все очень любим путешествовать и часто путешествуем. А по воскресеньям наша семья любит собираться в гостиной, где мы обедаем и рассказываем, как провели эту неделю, что полезного сделали, чего достигли. Вот такая наша семья!

От всей души мы желаем командам-участницам удачи, победы и отличного настроения!