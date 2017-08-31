«Школодром-2017»: встречайте команды Сулимовых, Колесниковых и Синяевых!
В семейном баттле очередные участники.
Команда семьи Сулимовых называется «Аккорд».
Состав команды:
- Андрей Сулимов (папа),
- Валентина Сулимова (мама),
- Сабина Сулимова (капитан),
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Наталия Тушина (бабушка капитана).
Девиз: «Всегда вместе! Вперёд! С песней!»
Вот что сами «аккордовцы» рассказали о своей семье:
– Наша семья дружная и спортивная! Мы любим активный отдых и приключения, всегда весело и вкусно отмечаем праздники, очень любим природу и ее обитателей и, конечно, походы с песнями у костра.
Но поем мы не только у костра. Мы поем везде! А лучше всего поется под парусами нашей «Бригантины» — замечательного Тульского клуба авторской песни, участниками которого мы являемся. А еще мы любим вместе путешествовать и узнавать много нового и интересного.
Но самое главное — мы любим друг друга!
Эта команда подготовилась основательно: в своей видеопрезентации они рассказали не только о себе и своих увлечениях, но и исследовали историю семьи вплоть до прадедушек! Сулимовы действительно очень крутые и позитивные. Смотрим:
- Евгения Колесникова (капитан),
- Оксана Колесникова (родная сестра капитана),
- Валентин Незабудкин (одноклассник сестры капитана).
Команда «Звезда» – это дружная семья Синяевых:
- Ксения Синяева (капитан, семиклассница),
- Светлана Синяева (мама капитана),
- Ольга Синяева (бабушка капитана).
Девиз: «Звезда – это счастье,
Звезда – это радость,
Звезда – это то, что нам жить помогает».
О команде рассказала Ксюша, капитан:
– У нас небольшая, но очень дружная семья. У каждого свое увлечение. Бабушка, например, увлекается вязанием, мама вышивает, а я рисую (занимаюсь в художественной школе). У нас есть общее хобби, мы все очень любим путешествовать и часто путешествуем. А по воскресеньям наша семья любит собираться в гостиной, где мы обедаем и рассказываем, как провели эту неделю, что полезного сделали, чего достигли. Вот такая наша семья!
От всей души мы желаем командам-участницам удачи, победы и отличного настроения!
Полная программа фестиваля — здесь. Приходите!