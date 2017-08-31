В Туле пройдут соревнования по художественной гимнастике «Осенний вальс»

Фото из архива Myslo.

С 7 по 9 сентября в Туле пройдет межрегиональный турнир по художественной гимнастике «Осенний вальс». Ожидается, что на соревнования в наш город приедут около 400 спортсменов со всей России!

Художественная гимнастика — это всегда красиво и грациозно. Приходите поддержать спортсменов! Турнир пройдет в спорткомплексе «Новое поколение» (ул. Металлургов, д. 22-а).

Торжественное открытие и парад соревнований состоится 8 сентября в 14.00.