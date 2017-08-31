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Под Тулой ВАЗ съехал в пруд: виновник ДТП пойдет под суд
Фото с места ДТП.

Под Тулой ВАЗ съехал в пруд: виновник ДТП пойдет под суд

Водитель был за рулем пьяный. В ДТП погиб 23-летний парень.

Прокурор Ленинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего молодого человека. Он обвиняется в ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).

Установлено, что 9 апреля ночью парень в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем ВАЗ-21130, на территории СНТ «50 лет Октября» (возле д. Рвы Ленинского района) на скорости съехал с дороги в пруд. 23-летний пассажир легковушки погиб на месте ДТП.

В пресс-службе прокуратуры Тульской области рассказали, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:56 +2
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