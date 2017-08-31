Рэпер Батишта споет тулякам в День города

Кирилл Петров, именно так по-настоящему зовут музыканта, родился в Челябинске, а в Москву его семья переехала, когда парню исполнилось 15 лет. Здесь он увлекся музыкой и в частности рэпом. В 1998 году появляется сценический псевдоним — Батишта. А в 2005 году Кирилл становится участником группы «БандЭрос», которая сделала его знаменитым.

объединило увлечение одним жанром музыки под названием «урбан-стайл». К ней, в частности, относится и рэп. Все свое свободное время друзья посвящали только музыке. — Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/128972/batishta-biografiya-chelyabinskogo-malchika-kirilla-petrova

объединило увлечение одним жанром музыки под названием «урбан-стайл». К ней, в частности, относится и рэп. Все свое свободное время друзья посвящали только музыке. — Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/128972/batishta-biografiya-chelyabinskogo-malchika-kirilla-petrova

С 2011 года Батишта занялся сольной карьерой. Все то, что он наработал за это время, он представит тулякам на Дне города - 2017. Организаторы уверяют — это будет феерично!