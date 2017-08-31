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8, 9 и 10 сентября в Туле ограничат движение транспорта
Фото: obozrevatel.com

8, 9 и 10 сентября в Туле ограничат движение транспорта

Ограничения связаны с проведение праздничных мероприятий на День города.

На День города в Туле 8, 9 и 10 сентября 2017 года ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Запрет остановки и стоянки всех видов транспортных средств:

8 сентября

С 8.00 до 14.00 на участке от проспекта Ленина до улицы Ф.Энгельса по улице Пушкинской.

9 сентября

С 00.00 до 22.00 следующего дня, 10 сентября, по улице Менделеевской (на участке от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской; на площади Ленина).

С 00.00 до 23.00:

  • по улице Советской на участке от улицы Тургеневской до улицы Ф. Энгельса;
  • по улице Ф. Энгельса на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади;
  • на Крестовоздвиженской площади,
  • по улице Металлистов,
  • по улице Союзной,
  • в Денисовском переулке,
  • по улице Революции на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади,
  • по улице Никитской на участке от улицы Дзержинского до реки Упы,
  • по улице Розы Люксембург, на съездах на набережную реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона),
  • на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона).

С 00.00 до 15.00 на участке от улицы Советской до улицы Агеева по проспекту Ленина.

10 сентября

С 00.00 до 12.30:

  • по улице Советской на участке от улицы Тургеневской до улицы Ф. Энгельса,
  • по улице Ф. Энгельса на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади,
  • по улице Революции на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади,
  • на Крестовоздвиженской площади,
  • по улице Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской,
  • по улице Тургеневской на участке от улицы Менделеевской до улицы Советской.

Ограничение движения всего транспорта кроме общественного:

9 и 10 сентября с 9.00 до 13.00 по улице Советской на участке от улицы Тургеневской до улицы Ф. Энгельса.

Ограничение движения всех транспортных средств:

8 сентября

С 11.00 до 14.00 по улице Пушкинской на участке от проспекта Ленина до улицы Ф.Энгельса.

9 сентября

С 00.00 до 22.00 следующего дня, 10 сентября, по улице Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской;

С 8.00 до 22.00:

  • на Крестовоздвиженской площади,
  • по улице Металлистов,
  • по улице Союзной,
  • в Денисовском переулке,
  • по улице Революции на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади,
  • по улице Ф. Энгельса на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади;

С 6.00 до 23.00:

  • по улице Никитской на участке от улицы Дзержинского до реки Упы,
  • по улице Розы Люксембург, на съездах на набережную реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона),
  • на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона);

С 8.00 до 15.00 – по проспекту Ленина (на участке от улицы Советской до улицы Агеева);

С 21.00 до 22.30:

  • по улице Пролетарской на участке от улицы К. Маркса до Чулковского моста и п/п,
  • по Чулковскому мосту и п/п,
  • по улице Советской на участке от Чулковского  моста и п/п  до улицы Дзержинского;
10 сентября

С 11.00 до 13.00:

  • по улице Ф. Энгельса на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади,
  • по улице Революции на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади,
  • на Крестовоздвиженской площади,
  • по улице Металлистов,
  • в Денисовском переулке,
  • по улице Союзной,
  • по улице Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской,
  • по улице Тургеневской на участке от улицы Менделеевской до улицы Советской.
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