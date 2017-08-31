8, 9 и 10 сентября в Туле ограничат движение транспорта

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Ограничения связаны с проведение праздничных мероприятий на День города.

На День города в Туле 8, 9 и 10 сентября 2017 года ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Запрет остановки и стоянки всех видов транспортных средств:

8 сентября

С 8.00 до 14.00 на участке от проспекта Ленина до улицы Ф.Энгельса по улице Пушкинской.

9 сентября

С 00.00 до 22.00 следующего дня, 10 сентября, по улице Менделеевской (на участке от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской; на площади Ленина).

С 00.00 до 23.00:

по улице Советской на участке от улицы Тургеневской до улицы Ф. Энгельса;

по улице Ф. Энгельса на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади;

на Крестовоздвиженской площади,

по улице Металлистов,

по улице Союзной,

в Денисовском переулке,

по улице Революции на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади,

по улице Никитской на участке от улицы Дзержинского до реки Упы,

по улице Розы Люксембург, на съездах на набережную реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона),

на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона).

С 00.00 до 15.00 на участке от улицы Советской до улицы Агеева по проспекту Ленина.

10 сентября

С 00.00 до 12.30:

по улице Советской на участке от улицы Тургеневской до улицы Ф. Энгельса,

по улице Ф. Энгельса на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади,

по улице Революции на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади,

на Крестовоздвиженской площади,

по улице Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской,

по улице Тургеневской на участке от улицы Менделеевской до улицы Советской.

Ограничение движения всего транспорта кроме общественного:

9 и 10 сентября с 9.00 до 13.00 по улице Советской на участке от улицы Тургеневской до улицы Ф. Энгельса.

Ограничение движения всех транспортных средств:

8 сентября

С 11.00 до 14.00 по улице Пушкинской на участке от проспекта Ленина до улицы Ф.Энгельса.

9 сентября

С 00.00 до 22.00 следующего дня, 10 сентября, по улице Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до улицы Тургеневской;

С 8.00 до 22.00:

на Крестовоздвиженской площади,

по улице Металлистов,

по улице Союзной,

в Денисовском переулке,

по улице Революции на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади,

по улице Ф. Энгельса на участке от улицы Советской до Крестовоздвиженской площади;

С 6.00 до 23.00:

по улице Никитской на участке от улицы Дзержинского до реки Упы,

по улице Розы Люксембург, на съездах на набережную реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона),

на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона);

С 8.00 до 15.00 – по проспекту Ленина (на участке от улицы Советской до улицы Агеева);

С 21.00 до 22.30:

по улице Пролетарской на участке от улицы К. Маркса до Чулковского моста и п/п,

по Чулковскому мосту и п/п,

по улице Советской на участке от Чулковского моста и п/п до улицы Дзержинского;

10 сентября

С 11.00 до 13.00: