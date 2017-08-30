Школодром-2017: Знакомьтесь, дружная семья Громовых!

Фестиваль для школьников и их родителей от «Слободы» и Myslo состоится уже в эту субботу, 2 сентября. К нам пришла еще одна заявка.

Команда семьи Громовых называется «Оптимисты».

Участники команды:

Даша Громова, 10 лет (капитан)

Татьяна Громова (мама капитана)

Александр Громов (папа капитана)

Елена Никифорова (крестная и тетя капитана)

Девиз команды:

«Наш девиз: Не унывать!

Все пройти и все узнать!»

О традициях команды рассказала Даша Громова:

– Наша семья очень любит читать книги, причем я – ужастики, мама – детективы, папа — фантастику, а крестная все читает на французском. Также мы любим посещать музеи и различные выставки. Всегда найдутся интересные факты о которых мы не знали! Мы очень любознательные!

Одной из наших семейных традиций является игра в скрабл. Очень приятно играть зимними вечерами, когда на улице холодно, а дома тепло и уютно, а потом все вместе пьем чай из самовара. Не подумайте что мы зануды, мы с мамой очень любим танцевать, а папа нас фотографирует!)

Желаем «Оптимистам» победы, новых впечатлений и знаний!

Полную программу фестиваля вы можете посмотреть здесь.

И даже если не будете участвовать и бороться за ноутбук, гироскутер и крутой детский день рождения в «Экспериментории», просто приходите. Весело будет всем!