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Школодром-2017: Знакомьтесь, дружная семья Громовых!

Школодром-2017: Знакомьтесь, дружная семья Громовых!

Фестиваль для школьников и их родителей от «Слободы» и Myslo состоится уже в эту субботу, 2 сентября. К нам пришла еще одна заявка.

Команда семьи Громовых называется «Оптимисты».

Участники команды:

  • Даша Громова, 10 лет (капитан)
  • Татьяна Громова (мама капитана)
  • Александр Громов (папа капитана)
  • Елена Никифорова (крестная и тетя капитана)
Девиз команды:
 
«Наш девиз: Не унывать!
Все пройти и все узнать!»

 

О традициях команды рассказала Даша Громова:

– Наша семья очень любит читать книги, причем я – ужастики, мама – детективы, папа — фантастику, а крестная все читает на французском. Также мы любим посещать музеи и различные выставки. Всегда найдутся интересные факты о которых мы не знали! Мы очень любознательные!

Одной из наших семейных традиций является игра в скрабл. Очень приятно играть зимними вечерами, когда на улице холодно, а дома тепло и уютно, а потом все вместе пьем чай из самовара. Не подумайте что мы зануды, мы с мамой очень любим танцевать, а папа нас фотографирует!)

Желаем «Оптимистам» победы, новых впечатлений и знаний!

Полную программу фестиваля вы можете посмотреть здесь.

И даже если не будете участвовать и бороться за ноутбук, гироскутер и крутой детский день рождения в «Экспериментории», просто приходите. Весело будет всем!

Сюжет: Школодром-2017
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:38 +2
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