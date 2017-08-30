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В кассах Центрального стадиона можно получить билеты на матч молодежных сборных России и Гибралтара

В кассах Центрального стадиона можно получить билеты на матч молодежных сборных России и Гибралтара

В одни руки можно получить не более трех билетов.

С 30 августа болельщики могут получить бесплатные билеты на отборочный матч молодежного Евро-2019 Россия — Гибралтар. Игра состоится во вторник, 5 сентября, в 19.00.

Время работы касс Центрального стадиона:

  • 30 августа — 5 сентября: с 17.00 до 20.00.

Билетную программу на матч Россия — Гибралтар осуществляет РФС, сезонные абонементы на игры «Арсенала» недействительны.

Обращаем внимание, что в одни руки можно получить не более трех билетов.

Поддержим молодежную сборную России, вступающую в отборочный цикл первенства Европы 2019 года!

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:33 +4
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