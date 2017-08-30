В кассах Центрального стадиона можно получить билеты на матч молодежных сборных России и Гибралтара
В одни руки можно получить не более трех билетов.
С 30 августа болельщики могут получить бесплатные билеты на отборочный матч молодежного Евро-2019 Россия — Гибралтар. Игра состоится во вторник, 5 сентября, в 19.00.
Время работы касс Центрального стадиона:
- 30 августа — 5 сентября: с 17.00 до 20.00.
Билетную программу на матч Россия — Гибралтар осуществляет РФС, сезонные абонементы на игры «Арсенала» недействительны.
Обращаем внимание, что в одни руки можно получить не более трех билетов.
Поддержим молодежную сборную России, вступающую в отборочный цикл первенства Европы 2019 года!
Другие статьи по темам
Место