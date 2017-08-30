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Фестиваль «Театральный дворик» вошел в топ-3 культурных событий России
Фото из архива Myslo.

Фестиваль «Театральный дворик» вошел в топ-3 культурных событий России

В Туле спектакли посетили 120 тысяч человек!

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных культурных событий и фестивалей России лета 2017 года.

Фестиваль «Театральный дворик», который прошел в Туле в июле, занял третье место в рейтинге!

На первом месте — фестиваль «Гринландия» (Кировская область), на втором — Bridge of Arts (Ростов-на-Дону).

Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости фестивалей. В рейтинг не вошли культурные события и фестивали в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, что «Театральный дворик» стал самым популярным и посещаемым фестивалем уличных театров в России. Спектакли увидели 120 тысяч зрителей. За шесть дней фестиваля 56 коллективов из 9 стран показали 128 часов представлений жителям и туристам Тулы.

Самые яркие моменты «Театрального дворика» в нашем сюжете здесь.

10 популярных у туристов культурных фестивалей России:

  1. «Гринландия» (Кировская область)
  2. Bridge of Arts (Ростов-на-Дону)
  3. «Театральный дворик» (Тула)
  4. «Мариинский» (Приморье)
  5. «Великий Болгар» (Татарстан)
  6. «Шукшинские дни на Алтае» (Алтайский край)
  7. «Славянское подворье» (Подольск, Московская область)
  8. «Приволжский Штандарт» (Нижний Новгород)
  9. «Железный град 2017» (Изборск, Псковская область)
  10. «Архстояние 2017» (Калужская область)
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:34 +4
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