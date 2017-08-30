Фестиваль «Театральный дворик» вошел в топ-3 культурных событий России
В Туле спектакли посетили 120 тысяч человек!
Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных культурных событий и фестивалей России лета 2017 года.
Фестиваль «Театральный дворик», который прошел в Туле в июле, занял третье место в рейтинге!
На первом месте — фестиваль «Гринландия» (Кировская область), на втором — Bridge of Arts (Ростов-на-Дону).
Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости фестивалей. В рейтинг не вошли культурные события и фестивали в Москве и Санкт-Петербурге.
Напомним, что «Театральный дворик» стал самым популярным и посещаемым фестивалем уличных театров в России. Спектакли увидели 120 тысяч зрителей. За шесть дней фестиваля 56 коллективов из 9 стран показали 128 часов представлений жителям и туристам Тулы.
Самые яркие моменты «Театрального дворика» в нашем сюжете здесь.
10 популярных у туристов культурных фестивалей России:
- «Гринландия» (Кировская область)
- Bridge of Arts (Ростов-на-Дону)
- «Театральный дворик» (Тула)
- «Мариинский» (Приморье)
- «Великий Болгар» (Татарстан)
- «Шукшинские дни на Алтае» (Алтайский край)
- «Славянское подворье» (Подольск, Московская область)
- «Приволжский Штандарт» (Нижний Новгород)
- «Железный град 2017» (Изборск, Псковская область)
- «Архстояние 2017» (Калужская область)