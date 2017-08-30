Фестиваль «Театральный дворик» вошел в топ-3 культурных событий России

Фото из архива Myslo.

В Туле спектакли посетили 120 тысяч человек!

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных культурных событий и фестивалей России лета 2017 года.

Фестиваль «Театральный дворик», который прошел в Туле в июле, занял третье место в рейтинге!

На первом месте — фестиваль «Гринландия» (Кировская область), на втором — Bridge of Arts (Ростов-на-Дону).

Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости фестивалей. В рейтинг не вошли культурные события и фестивали в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, что «Театральный дворик» стал самым популярным и посещаемым фестивалем уличных театров в России. Спектакли увидели 120 тысяч зрителей. За шесть дней фестиваля 56 коллективов из 9 стран показали 128 часов представлений жителям и туристам Тулы.

Самые яркие моменты «Театрального дворика» в нашем сюжете здесь.

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