Фото Геннадия Стейскала
Повреждённые на проспекте Ленина деревья спилили
Розыском вандалов занимаются сотрудники полиции.
Деревья, пострадавшие в ходе ремонта тротуара на пересечении проспекта Ленина и улицы Агеева, спилили. Об этом в редакцию MySLO сообщил туляк Геннадий Стейскал.
Напомним, 22 августа мужчина рассказал об очередном случае «варварского благоустройства» – одно дерево было обложено старыми паллетами и подожжено, а корни другого – засыпаны шлаковой мучкой.
На следующий день выяснилось, что рабочие, проводившие замену тротуарной плитки на этом участке, к поджогу не причастны, а одно из деревьев сразу же освободили «из плена», ограничив бордюрным камнем.
Розыском поджигателей сейчас занимается полиция но, судя по всему, нанесённый ущерб оказался непоправимым – оба дерева спилили под корень.
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