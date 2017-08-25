Повреждённые на проспекте Ленина деревья спилили

Фото Геннадия Стейскала

Деревья, пострадавшие в ходе ремонта тротуара на пересечении проспекта Ленина и улицы Агеева, спилили. Об этом в редакцию MySLO сообщил туляк Геннадий Стейскал.

Напомним, 22 августа мужчина рассказал об очередном случае «варварского благоустройства» – одно дерево было обложено старыми паллетами и подожжено, а корни другого – засыпаны шлаковой мучкой.

На следующий день выяснилось, что рабочие, проводившие замену тротуарной плитки на этом участке, к поджогу не причастны, а одно из деревьев сразу же освободили «из плена», ограничив бордюрным камнем.

Розыском поджигателей сейчас занимается полиция но, судя по всему, нанесённый ущерб оказался непоправимым – оба дерева спилили под корень.