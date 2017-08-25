новости
новости
Регистрация
Повреждённые на проспекте Ленина деревья спилили
Фото Геннадия Стейскала

Повреждённые на проспекте Ленина деревья спилили

Розыском вандалов занимаются сотрудники полиции.

Деревья, пострадавшие в ходе ремонта тротуара на пересечении проспекта Ленина и улицы Агеева, спилили. Об этом в редакцию MySLO сообщил туляк Геннадий Стейскал.

Напомним, 22 августа мужчина рассказал об очередном случае «варварского благоустройства» – одно дерево было обложено старыми паллетами и подожжено, а корни другого – засыпаны шлаковой мучкой.

На следующий день выяснилось, что рабочие, проводившие замену тротуарной плитки на этом участке, к поджогу не причастны, а одно из деревьев сразу же освободили «из плена», ограничив бордюрным камнем.

Розыском поджигателей сейчас занимается полиция но, судя по всему, нанесённый ущерб оказался непоправимым – оба дерева спилили под корень.

Сюжет: Варварское благоустройство
В центре Тулы неизвестные уничтожают деревья
Жизнь Тулы и области
В центре Тулы неизвестные уничтожают деревья
21 августа, в 20:22, 166 4872 3
Администрация Тулы: «Если деревья погибнут, подрядчик высадит новые»
Жизнь Тулы и области
Администрация Тулы: «Если деревья погибнут, подрядчик высадит новые»
8 августа, в 15:07, 95 2504 5
Варварское благоустройство: в Туле дорожные рабочие обрубают корни деревьев
Жизнь Тулы и области
Варварское благоустройство: в Туле дорожные рабочие обрубают корни деревьев
7 августа, в 20:17, 170 5747 29
В Туле снова деревья закатали в асфальт
Жизнь Тулы и области
В Туле снова деревья закатали в асфальт
4 августа, в 10:41, 125 3939 7
Все новости сюжета
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:30 0
Другие статьи по темам
Событие
подожгли деревьяварварское благоустройствосрубили деревья
Люди
Геннадий Стейскал
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ограничивать подачу электричества тульским неплательщикам станет проще
Ограничивать подачу электричества тульским неплательщикам станет проще
Житель Узловой на 11 месяцев отправится в колонию за пьяное вождение
Житель Узловой на 11 месяцев отправится в колонию за пьяное вождение
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.