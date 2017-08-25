Житель Узловой на 11 месяцев отправится в колонию за пьяное вождение

За два месяца мужчина дважды был задержан сотрудниками ГИБДД в нетрезвом виде.

Приговором мирового судьи Узловского района, 30-летний житель районного центра признан виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных статьей 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования»).

Правонарушитель, ранее будучи подвергнутым административному наказанию за невыполнение требования сотрудника полиции о прохождении медосвидетельствования, 13 января текущего года, находясь за рулём Daewoo Nexia, был остановлен инспекторами ГИБДД. В ходе освидетельствования у него было установлено опьянение.

Спустя почти два месяца, 10 марта мужчина был повторно задержан полицейскими – он снова сел за руль в нетрезвом состоянии. Суд назначил злостному нарушителю наказание в виде 11 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права управления транспортными средствами на три года.