Ограничивать подачу электричества тульским неплательщикам станет проще

С 29 сентября «ТНС энерго Тула» сможет ввести ограничение подачи электроэнергии на объект в один этап.

С конца сентября порядок введения режима ограничения подачи электроэнергии будет существенно упрощён. Об этом сообщает пресс-служба АО «ТНС энерго Тула».

Потребители-должники по-прежнему будут заранее уведомляться о приостановлении подачи электроэнергии. Но теперь энергетики будут использовать для этого смс-сообщения, счета на оплату услуг и оповещения на электронную почту. После направления предупреждения полное ограничение потребления электроэнергии может быть введено уже через десять дней.

Кроме того, в ряде случаев должников могут обязать самостоятельно ограничить энергопотребление. Например, если отсутствует техническая возможность ввести ограничение электроснабжения силами сетевой организации. Сейчас правила введения ограничения режима потребления электроэнергии предполагают выполнение поставщиком трех обязательных этапов: