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Деревья на проспекте Ленина могли поджечь подростки
Фото Геннадия Стейскала

Деревья на проспекте Ленина могли поджечь подростки

Представители подрядной организации начали проводить работу над ошибками и частично разобрали тротуарную плитку.

Накануне мы писали об очередном случае «варварского благоустройства» – туляк Геннадий Стейскал прислал в редакцию фотографии деревьев, которые рабочие «заковали» в тротуарную плитку.

Ещё несколько древесных стволов неизвестные обложили деревянными паллетами и подожгли. Сегодня туляку удалось пообщаться с рабочими, ремонтирующими тротуар на пересечении улицы Агеева и проспекта Ленина.

Геннадий Стейскал

Мне рассказали, что утром на место приезжал глава администрации Центрального городского округа Александр Ёлкин. Рабочие уверяют, что никакого отношения к сожжённым деревьям они не имеют – якобы, их подожгли подростки «для баловства».

Что же качается деревьев, вплотную обложенных тротуарной плиткой, то подрядчик уже начал исправлять ошибку – пространство вокруг деревьев расширили, по краям положили бордюрный камень.

На момент публикации получить комментарий от администрации города корреспондентам MySLO не удалось. О других случаях варварского благоустройства, читайте в нашем сюжете.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:35 0
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