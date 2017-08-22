Деревья на проспекте Ленина могли поджечь подростки

Фото Геннадия Стейскала

Представители подрядной организации начали проводить работу над ошибками и частично разобрали тротуарную плитку.

Накануне мы писали об очередном случае «варварского благоустройства» – туляк Геннадий Стейскал прислал в редакцию фотографии деревьев, которые рабочие «заковали» в тротуарную плитку.

Ещё несколько древесных стволов неизвестные обложили деревянными паллетами и подожгли. Сегодня туляку удалось пообщаться с рабочими, ремонтирующими тротуар на пересечении улицы Агеева и проспекта Ленина.

Геннадий Стейскал Мне рассказали, что утром на место приезжал глава администрации Центрального городского округа Александр Ёлкин. Рабочие уверяют, что никакого отношения к сожжённым деревьям они не имеют – якобы, их подожгли подростки «для баловства».

Что же качается деревьев, вплотную обложенных тротуарной плиткой, то подрядчик уже начал исправлять ошибку – пространство вокруг деревьев расширили, по краям положили бордюрный камень.

На момент публикации получить комментарий от администрации города корреспондентам MySLO не удалось. О других случаях варварского благоустройства, читайте в нашем сюжете.