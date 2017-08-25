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Полиция ищет поджигателя деревьев в центре Тулы

Полиция ищет поджигателя деревьев в центре Тулы

Обугленные деревья на пересечении улицы Агеева и проспекта Ленина обнаружил 22 августа туляк Геннадий Стейскал.

Главное управление по Центральному территориальному округу направило в полицию обращение об установлении лиц, виновных в поджоге дерева на пересечении улицы Агеева и проспекта Ленина в Туле.

Напомним, 22 августа туляк Геннадий Стейскал заметил, что несколько деревьев на пересечении улицы Агеева и проспекта Ленина обуглены. Рядом с деревьями валяются обугленные деревянные палеты. Он предположил, что поджог – дело рук сотрудников подрядной организации, которая здесь меняет тротуарную плитку. Но рабочие его заверили, что никакого отношения к этому не имеют, якобы деревья подожгли подростки «из баловства».

В пресс-службе администрации Тулы сообщили Myslo, что сотрудники правоохранительных органов сейчас занимаются установлением лиц, причастных к совершенному правонарушению.

Не так давно мы писали об очередном случае «варварского благоустройства» – рабочие «заковали» деревья в тротуарную плитку. О других случаях варварского благоустройства читайте в нашем сюжете.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:49 +2
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