Соцзащита: Пенсионерка из Донского сама написала заявление на отказ от услуг соцработника

Фото Дмитрия Дзюбина.

В ведомстве сообщили, что пенсионерка, кричащая о помощи на протяжении уже трех месяцев, живет в нормальных условиях.

Министерство труда и социальной защиты Тульской области прокомментировало статью о пенсионерке из Донского , которая уже несколько месяцев подряд просит о помощи.

Слепая женщина живет в квартире одна и круглые сутки кричит «Помогите!» или просит воды.

Соседи устали от криков, но пенсионерку им искренне жаль: старушке уже больше 80 лет, но помочь жители дома ей могут только одним способом – вызвать полицию, которая в свою очередь звонит дочери старушки, чтобы та приехала и открыла дверь.

В редакцию Myslo пришел официальный ответ из министерства труда и соцзащиты региона. Приводим его полностью:

«Более полугода о пожилой женщине, проживающей в г. Донском, в мкр. Северо-Задонск, заботились и осуществляли уход сотрудники системы социальной защиты. С декабря 2016 года по май этого года пенсионер обслуживалась на дому социальным работником государственного учреждения Тульской области «Центр социального обслуживания населения №1».

С 23 мая 2017 года пожилая женщина отказалась от социального обслуживания (на основании личного письменного заявления), пояснив, что помощь ей оказывает дочь, проживающая в том же населенном пункте, которая дважды в день её навещает.

11 августа сотрудники центра и отдела социальной защиты населения по г. Донскому вновь посетили пожилую женщину, проживающую в г. Донском, в мкр. Северо-Задонск. Специалисты обследовали социально-бытовые условия и убедились, что они комфортны для проживания – в доме чисто и ухоженно, есть необходимый запас еды и воды, работает электричество.

От предложения оформления в стационарное учреждение социального обслуживания женщина категорически отказалась.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» социальное обслуживание осуществляется при условии добровольного согласия граждан на получение социальных услуг.

В случае принятия положительного решения сотрудники центра социального обслуживания населения №1 готовы оказать максимальное и незамедлительное содействие в оформлении в дом-интернат.

Вопрос находится на особом контроле министерства труда и социальной защиты Тульской области».

Напомним, соседи пожилой женщины говорят, что дочь редко навещает пенсионерку. Все остальное время старушка кричит.

– Мы ее часто видим у окна, она часами трясет пустыми бутылками, подносит ко рту пустой стакан – показывает, что хочет пить, – говорят соседи, – Но то ли воды нет, то ли не может найти, куда дочь ее поставила. Откроет окно и кричит: «Люди, я не хочу так жить!» Бывает, выкидывает из окна продукты, чтобы привлечь к себе внимание. Часами ищет выход из комнаты и стучит мне в стенку, не находя дверь, и кричит: «Не могу выйти! Помогите!» Дочь зовет часто. 15 августа вызывали полицию в одиннадцать часов ночи: бабушка окно открыла, свесилась с него по пояс и кричала: «Люди, я не хочу так жить! Я есть хочу, пить хочу!» Полицейские опросили соседей и уехали. Сегодня в 8 утра приехала дочь, привезла ей воды.